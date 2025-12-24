A britânica Aston Martin, que além veículos de luxo e dos melhores desportivos do mercado, como o Valkyrie, disputa ainda os Campeonatos do Mundo de F1 e de Resistência, aproximou-se mais dos seus potenciais clientes ao abrir um novo stand na Marina de Cascais. Num local que acolhe cerca de 5000 visitantes por dia, passa a ser possível personalizar, comprar ou apenas recolher informações sobre as mais recentes novidades da marca.

Já com a oficina e um stand de vendas próximo de Cascais, a Aston Martin Lisboa resolveu agora aproximar-se dos clientes e fãs da marca, criando um local para contactar com o seu público no coração da vila cascalense. Numa área com 200 metros quadrados, o novo showroom da marca permite não só expôr alguns dos mais recentes modelos da marca, como oferece ainda a possibilidade de proporcionar test-drives e testar as diferentes personalizações, conjugando as diferentes cores do exterior e do interior, além dos distintos tons da pele para revestir o habitáculo.

De acordo com o director-geral da Aston Martin Lisboa, Miguel Costa, o investimento realizado foi aprovado e encorajado pelos responsáveis do construtor britânico, que se deslocaram a Portugal para a inauguração. Segundo o responsável português da marca, a oportunidade foi impulsionada pela reestruturação da Marina, levada a cabo pelos novos proprietários, visando incrementar o número de visitantes, bem como o respectivo poder de compra.

Com capacidade para 650 embarcações e com serviços de hospitalidade de primeira classe, em matéria de restaurantes, bares e lojas de luxo, a Marina de Cascais está diferente e a chegada da nova boutique da Aston Martin apenas vem reforçar o posicionamento mais elitista, visando uma clientela mais exigente. Esta inauguração tem lugar após um 2024 em que o construtor inglês celebrou o seu representante em Portugal como o líder do mercado de luxo no nosso país.