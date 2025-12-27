O antigo capitão e treinador do Vitória de Setúbal Carlos Cardoso morreu este sábado, aos 80 anos, anunciou a Câmara Municipal de Setúbal numa nota publicada no Facebook do município.

“Faleceu Carlos Cardoso, o eterno treinador vitoriano! O antigo treinador e jogador do Vitória de Setúbal faleceu este sábado, a dois dias de assinalar os 81 anos”, pode ler-se na publicação da edilidade, sobre o antigo defesa que fez toda a sua carreira de jogador no emblema sadino entre as épocas de 1964/65 e 1976/77.

O Vitória de Setúbal, atual líder da primeira divisão distrital da associação de Setúbal, reagiu à morte da antiga glória do clube nas suas redes sociais.

“Uma das figuras mais emblemáticas da história do Vitória: capitão, treinador e referência do clube, Carlos Cardoso dedicou mais de três décadas ao emblema, somando centenas de jogos e momentos marcantes. Como jogador, conquistou uma Taça de Portugal e foi peça fundamental nas grandes campanhas nacionais e europeias do Vitória”, reagiram os vitorianos.

No Estádio do Bonfim, Carlos Cardoso ocupou também em várias temporadas a liderança da equipa técnica, ficando conhecido por ser o “bombeiro de serviço”, salvando o clube da descida de divisão por três vezes, em 1997/98, 2006/07 e 2008/09. Na única época completa à frente da equipa, em 1998/99, colocou os vitorianos em quinto lugar e levou-os às competições europeias 25 anos depois.

“Como treinador, assumiu várias vezes a liderança da equipa, sempre com profissionalismo e compromisso. O seu percurso faz dele um nome incontornável na memória do Bonfim”, vincou o clube setubalense pelo qual venceu também a Taça de Portugal em 2005, como adjunto de José Rachão.

Nascido em Setúbal, a 29 de dezembro de 1944, Carlos Cardoso foi internacional A por duas vezes e a sua ligação ao Vitória durou mais de quatro décadas como jogador, treinador e adjunto.

Na sua carreira como treinador, passou 10 anos no Vitória de Setúbal, além de orientar Barreirense, Nacional, União da Madeira, O Elvas, Lusitano de Évora, Benfica e Castelo Branco e Juventude de Évora.