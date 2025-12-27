Em 2025 o célebre Boxing Day ganhou um formato alternativo. No presente ano, o mítico feriado que atravessa séculos e tem o condão de dar outro colorido ao dia que se segue ao Natal perdeu o brilho de outrora e contou com apenas uma partida — o Manchester United-Newcastle (1-0). Ainda assim, este sábado serviu como uma espécie de Boxing Day 2.0, contando com sete partidas distribuídas pelos habituais três horários da Premier League, que justifica esta decisão com o calendário atual do futebol europeu, que conta com mais semanas europeias. Desta forma, à luz da organização, existem 33 fins de semanas destinados ao Campeonato inglês, precisamente o número que consta no acordo para a cedência dos direitos de transmissão. Certo é que, em 2026, o Boxing Day vai voltar ao formato habitual, realizando-se num sábado.

A abrir as hostilidades neste sábado futebolístico no Reino Unido estiveram Nottingham Forest e Manchester City, num jogo fundamental para a equipa de Pep Guardiola, que tinha a oportunidade de subir provisoriamente à liderança, voltando a pressionar o líder Arsenal, bem como o Aston Villa, que seguia logo atrás. No sul de Inglaterra, o último jogo do ano dos cityzens apareceu numa altura em que a turma do catalão voltou a encontrar a boa forma e reaproximou-se dos gunners, chegando ainda às meias-finais da Taça da Liga e aos três primeiros da Liga dos Campeões, depois de ter superado o Real Madrid.

“Natal? [Os jogadores] têm sido incrivelmente disciplinados. Na época passada, por causa das lesões que tivemos, foi um pouco mais difícil, mas o comportamento deles foi sempre inacreditável. Ganhei quatro ou cinco quilos pelo tipo de comida e bebidas que consumo, por isso é mesmo bom. Temos um padrão enquanto clube, toda a gente sabe exatamente o que tem de fazer. Todos os jogadores que treinei na última década não foram exceção, e isso mantém-se hoje. Preferia estar dez pontos à frente de toda a gente, mas é o que é. As coisas estão a correr bem e estamos na luta. Ainda estamos no final de dezembro e estamos bem posicionados na Liga dos Campeões, na Premier League, estamos nas meias-finais da Taça da Liga e a Taça de Inglaterra começa em breve. O mercado vai abrir e tudo pode acontecer”, explicou Guardiola antes da partida.

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Na visita ao City Ground, Pep Guardiola lançou de início o trio português, com Matheus Nunes a atuar no lado direito da defesa, o capitão Bernardo Silva no meio-campo, descaído para a direita, e Rúben Dias ao lado de Josko Gvardiol na linha defensiva. Esta foi a sexta vez que o espanhol repetiu o onze em jogos consecutivos do campeonato, naquele que é o seu máximo registo desde 2008/09. No Nottingham Forest, Sean Dyche manteve o habitual 4x2x3x1, com Igor Jesus, Omari Hutchinson, Callum Hudson-Odoi e Morgan Gibbs-White em funções ofensivas.

Cumprida a homenagem a John Robertson, ex-jogador que venceu a Champions ao serviço do Forest e morreu recentemente, os sky blues entraram a dominar, mas a primeira oportunidade pertenceu aos tricky trees, com Hudson-Odoi a cruzar com perigo para o centro da área, mas Gibbs-White e Jesus não chegaram a tempo de finalizar, numa fase em que estavam isolados (8′). Com a chuva a prevalecer, o Man. City começou a sentir dificuldades em romper a defesa adversária no último terço, com a mobilidade de Bernardo a tentar encontrar soluções nesse sentido. Até ao intervalo, a defesa do Nottingham Forest continuou a bloquear as tentativas dos cityzens, condicionando o rival na saída com bola. Assim, o nulo continuou a persistir… e sem remates enquadrados (0-0).

Sem novidades para a segunda parte, o jogo retomou a um ritmo alucinante, a seguir os pergaminhos do Boxing Day. Com pouco mais de dois minutos e meio jogados, o primeiro remate enquadrado traduziu-se em… golo. Gvardiol encontrou Rayan Cherki solto de marcação à entrada da área, o médio colocou de pronto em Tijani Reijnders que, isolado, só teve de desviar de John Victor (48′). Pouco depois, Cherki, que igualou Bruno Fernandes no topo da lista dos melhores assistentes (sete passes para golo), continuou a fazer das suas e, depois de arrancar em direção à baliza, desferiu um remate forte para grande defesa do guarda-redes para o poste (51′). Na resposta, o Nottingham Forest aproveitou um contra-ataque para voltar à carga, Gibbs-White lançou Igor Jesus dentro da área, o brasileiro cruzou atrasado e, de primeira, Hutchinson empatou o jogo, estreando-se a marcar pela nova equipa (54′). A partir daí, o Forest voltou a criar perigo, com Nicolò Savona a obrigar Gianluigi Donnarumma a uma grande defesa, com Neco Williams a enviar a recarga por cima (66′).

Reijnders furou ali pelos centrais e o Cherki só teve de lhe encontrá-lo ali ???? ???????????????????????????? @premierleague | @NFFC 0 x 1 @ManCity

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Na reta final do desafio, já com Savinho em campo, os cityzens voltaram a romper pelo meio e, na conclusão da jogada, Phil Foden ganhou espaço dentro da área, mas Victor voltou a fazer uma grande parada (73′). Pouco depois, Foden cobrou um canto de forma larga, para o segundo poste, Gvardiol apareceu sozinho a amortecer de cabeça para Cherki que, de primeira, atirou forte, de pé direito, para o golo (83′). Na resposta ao golo sofrido, Dyche lançou a carne toda no assador e juntou Taiwo Awoniyi a Igor Jesus no ataque, com Guardiola a responder com Nathan Aké. Já no tempo de compensação, Savinho rompeu pela direita e atirou, de ângulo difícil, para defesa apertada de John Victor (90+1′). Ainda houve tempo para Dilane Bakwa saltar do banco, mas o resultado não sofreu mais alterações (1-2).

Com esta vitória arrancada a ferros, o Manchester City termina 2025 a viver uma fase com oito triunfos consecutivos, seis deles na Premier League, onde é agora líder, à condição, com 40 pontos. O Arsenal segue imediatamente atrás com 39 pontos, ao passo que o Aston Villa completa o pódio com 36. As duas equipas ainda jogam no decorrer da jornada deste sábado. Por sua vez, o Nottingham Forest continua no 17.º posto, com 18 pontos.