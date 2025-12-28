O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou, este domingo, “atípico” o facto de nesta campanha eleitoral haver “um candidato, que talvez em constante desespero pelas sondagens, se especializou em dizer mal”.

“Há um candidato que se especializou em dizer mal de mim. Tem de dizer mal de mim e da minha candidatura todos os dias. Todos os dias são ataques pessoais. Todos os dias são insinuações. Sempre sem provas. Todos os dias está obcecado pela minha candidatura”, afirmou Marques Mendes durante um almoço com apoiantes no Fundão, no distrito de Castelo Branco.

Sem nomear Henrique Gouveia e Melo, que este domingo voltou a referir-se a Marques Mendes, para criticar a sua participação no Conselho de Estado, o candidato apoiado pelo PSD e o CDS-PP disse que o objetivo desses ataques é tentar desanimá-lo e condicioná-lo.

“Mas se pensam que me condicionam, estão enganados. Se pensam que me desanimam, tirem o cavalinho da chuva. Eu estou aqui para fazer uma campanha sem responder a provocações populistas, a falar do país, dos problemas dos portugueses e a apresentar medidas e propostas positivas para o nosso futuro”, afirmou.

Em contraponto a “alguns, que querem casos e casinhos, eu quero falar de causas. De causas para o país”, sublinhou.

Marques Mendes defendeu que “é normal, é natural e é desejável que neste arranque de campanha se fale ao país e se fale do país”, dizendo ser essa a sua postura.

O candidato também visitou duas Instituições Particulares de Solidariedade Social, a Mutualista na Covilhã e a Santa Casa da Misericórdia no Fundão, terminando o périplo no Mercadinho de Natal em Castelo Branco.

Na Beira Baixa voltou a sublinhar que uma das suas causas e que será uma prioridade da sua presidência, se for eleito, é o interior, que, reitera, será o tema central da sua primeira presidência aberta, em Trás-os-Montes e Beiras, com foco na educação e no emprego.