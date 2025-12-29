Os dois amigos tentavam atravessar de mota a ribeira de Cañada, no sul de Espanha, num fim de semana marcado por fortes chuvas e cheias. Um dos amigos desapareceu arrastado pelas águas no domingo, enquanto o outro escapou ileso. O corpo do jovem de cerca de 20 anos foi encontrado um dia depois, sem vida, a cerca de três quilómetros do local onde terá desaparecido, em Íllora, na província de Granada, avança o jornal local El Progreso, citando fontes da Guarda Civil espanhola. É uma das três mortes causadas pela tempestade que atingiu a Andaluzia no sábado e no domingo, informaram as equipas de socorro que resgataram das águas as vítimas esta segunda-feira.

Os outros dois mortos também eram dois amigos, e de infância. Não estavam numa mota mas sim dentro de uma carrinha. Eram mais velhos, tinham 53 e 54 anos, e viviam em Alhaurín el Grande, em Málaga, que juntamente com Granada, foram as províncias da Andaluzia com maior número de ocorrências: 343 e 58, respetivamente.

La lluvia torrencial y la acumulación de granizo están provocando incidencias en #AlhaurínElGrande. pic.twitter.com/2it8hBc8yQ — Storm Málaga (@Storm_Malaga) December 27, 2025

No último domingo de manhã, o veículo em que viajavam os dois amigos foi encontrado capotado no rio Fahala, bastante danificado e vazio, conta o El País. As autoridades encontraram o primeiro corpo poucas horas depois. O segundo foi encontrado esta segunda-feira pelo moradores de Cártama, que ajudaram nas buscas, por volta das 13h locais. Os dois amigos terão sido arrastados pela água de um pequeno rio que tentaram cruzar, disseram as autoridades locais.

Anthony Bermúdez, autarca de Alhaurín el Grande, declarou um dia de luto e anunciou a suspensão das comemorações de Natal (que se celebra até dia 6 de janeiro, em Espanha) e Ano Novo. Também a autarquia de Pinos Puente (de que faz parte Íllora) decretou três dias de luto.

Já o presidente do governo regional da Andaluzia pediu esta segunda-feira “máxima prudência” a toda a população lembrando que as chuvas torrenciais são “cada vez mais reiteradas” na região. Juanma Moreno lamentou as “consequências trágicas” da tempestade e pediu que os avisos e alertas da proteção civil fossem tido em conta e as instruções seguidas para evitar mais mortes.

Na manhã desta segunda-feira, em Cártama, Málaga, os habitantes ainda tentavam voltar à normalidade, depois de um domingo a limpar estruturas e instalações inundadas, casas ainda cheias de lama e pessoas a desfazerem-se dos seus objetos estragados, reporta o El País.

???? OTRAS EMERGENCIAS | Intervenimos en estos momentos en la Estación de #Cártama (#Málaga) por las intensas precipitaciones. ????‍???? 55 efectivos

???? 5 vehículos pesados ➡️Sigue las indicaciones de @E112Andalucia #BuenosDías #Inundaciones #FMA pic.twitter.com/ht1RUMuppz — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) December 28, 2025

De acordo com a RTVE, a região da Andaluzia registou 474 ocorrências relacionadas com o mau tempo, mas não é a única zona em alerta. Também a comunidade de Valência — que este domingo registou chuvas de 250 litros por metro quadrado, em Ribera e Safor — e a região de Múrcia esperam chuvas fortes neste início de semana.