Uma palestra promovida pelo município de Villanueva del Trabuco, na região de Málaga, no sul de Espanha, tornou-se viral nas redes sociais e desencadeou uma onda de críticas, ataques pessoais e ameaças, após ter sido divulgado um excerto da intervenção do filósofo e antropólogo queer Simón Cano Le Tiec sobre o conceito de “capitalismo do arco-íris“, noticiou o El Español. O evento decorreu no domingo, dia 28 de outubro, no salão nobre da Câmara Municipal, governada pelos socialistas (PSOE), e fez parte de um ciclo de conferências sobre diversidade.

O vídeo, que começou a circular nas redes sociais esta segunda-feira, mostra um momento isolado da palestra, deixando de fora a explicação completa do conceito desenvolvido por Cano Le Tiec, que descreveu o “capitalismo do arco-íris” como uma lógica em que “a liberdade dos membros da comunidade LGTBIQ+ não é tanto uma liberdade de ação, mas a possibilidade de participar no consumo e no mercado”.

@elespanolcom ???? Se viraliza en redes sociales la conferencia que el filósofo y antropólogo Simón Cano Le Tiec, impartió en el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco. ???? En su ponencia, este activista queer desarrolló el concepto del “capitalismo del arcoíris, que comprende que la libertad de los miembros que conforman esta comunidad [LGTBIQ+] no es una libertad de acción, sino de poder participar del consumo y del mercado”. #Noticias #Actualidad #Viral #Capitalismo #PSOE ♬ sonido original – EL ESPAÑOL ????

A par das críticas sobre o discurso do filósofo, as redes sociais encheram-se de comentários sobre a estética e a aparência de Cano Le Tiec. O filósofo acabou por denunciar publicamente as ameaças de morte que recebeu na sequência da exposição mediática do caso. Numa entrevista ao programa En Boca de Todos, da rádio Cuatro, afirmou que se tornou “um alvo de ódio por uma identidade que foi assumida por terceiros sem nunca perguntarem”.

???? Se viraliza en redes sociales la conferencia que el filósofo y antropólogo Simón Cano Le Tiec ???? Este activista queer desarrolló el concepto del "capitalismo del arcoíris, la libertad de los miembros que conforman esta comunidad [LGTBIQ+] no es una libertad de acción pic.twitter.com/VMPoGnfdGH — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) December 29, 2025

Simón Cano Le Tiec está a realizar o doutoramento em Filosofia da Tecnologia e é uma figura ativa nas redes sociais, onde aborda frequentemente temas relacionados com o pensamento crítico, a diversidade e a comunidade LGTBIQ+ a partir de uma perspetiva académica.

Perante a polémica, o ainda estudante rejeitou qualquer ligação partidária ao executivo municipal. “Chegou a dizer-se que sou vereador do PSOE e isso não é verdade”, esclareceu na entrevista que fez, sublinhando: “Sou doutorando e apenas participei como orador num ciclo de conferências”.

Cano Le Tiec lamentou, ainda, que o debate público se tenha afastado do conteúdo da palestra, insistindo que o objetivo da sua intervenção era “analisar a diversidade a partir do conhecimento produzido pelas ciências sociais”.

Além do percurso académico que está a construir, o filósofo é colaborar do programa de rádio Somos de Colores, onde assina a rubrica Queersofía. Cano Le Tiec identifica-se com o termo queer, que, segundo a definição do Dicionário da Língua Portuguesa, se refere “a uma identidade de género ou orientação sexual que não é considerada tradicional, normativa ou maioritária”.