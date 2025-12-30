O corpo encontrado no sábado na praia de Davenport, a cerca de 100 quilómetros a sul de San Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, foi identificado como sendo o de Erica Fox.
A triatleta de 55 anos terá desaparecido a 21 de dezembro por volta do meio dia (hora local), em Lovers Point, Pacific Grove, a aproximadamente 40 quilómetros do local onde encontraram o seu corpo, contou o pai à ABC News. Erica Fox e o seu marido estavam a nadar a cerca de 90 metros um do outro, quando Jean-Francis Vanreusel viu a companheira ser arrastada para as profundezas por um tubarão, garantiu o mesmo ao Mercury News.
Embora estivesse a usar uma pulseira repelente de tubarões na altura em que terá sido atacada, as suspeitas sobre a possibilidade de ter sido vítima de um ataque de tubarão adensam-se com os relatos de uma outra testemunha que afirma ter visto um tubarão que trazia na boca aquilo que parecia ser um corpo humano, contou o guarda-costeiro Christopher Sappey, ao Telegraph.
O mesmo jornal adianta ainda que foram realizadas buscas durante 15 horas, logo no dia seguinte ao desaparecimento de Erica Fox. A operação — que cobriu mais de 84 milhas náuticas (cerca 155 quilómetros) — foi levada a cabo por uma colaboração entre a Guarda Costeira, a polícia de Pacific Grove, os bombeiros de Monterey, o gabinete do xerife e a Cal Fire. Cinco dias após serem encerradas as buscas, o corpo foi encontrado e identificado por familiares, com base nas roupas que Erica Fox tinha vestidas, revelou o pai à ABC News.
Nadadora de águas abertas e triatleta norte‑americana, cofundadora do grupo de natação em mar aberto Kelp Krawlers, na baía de Monterey, Califórnia, Erica Fox disse, em 2022, depois de um ataque de tubarão na mesma região, que se sentia “mais vulnerável em cima de uma bicicleta do que na água”. No entanto também afirmou, em entrevista ao The Independent, que “quem entra na água, entra imediatamente em terra estrangeira”.
Agora, Sharen Carey, dos Kelp Crawlers, disse ao Telegraph que não tem a certeza se alguém do clube conseguirá a voltar a nadar naquelas águas.
As autoridades locais, citadas pela ABC News, adiantam que as praias de Lovers Point, em Pacific Grove, McAbee e San Carlos, em Monterey, ficaram fechadas até ao final desta terça-feira.