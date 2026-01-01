Tem havido muita especulação sobre o estado de saúde do Presidente norte-americano. Aos 79 anos, Donald Trump garante que a sua forma física “está perfeita”, recusando as alegações de que estaria doente, principalmente após terem surgido fotografias de hematomas nas mãos ou pernas inchadas. “A genética é muito importante. E eu tenho boa genética”, disse o líder norte-americano numa entrevista ao Wall Street Journal.

Os hematomas são causados principalmente pelo número de aspirinas que toma. Donald Trump revelou que os médicos lhe têm aconselhado a tomar uma dose menor, mas que tem recusado os conselhos médicos. “Sou um pouco supersticioso”, justificou o Presidente norte-americano, frisando que tem tomado a mesma quantidade há 25 anos.

“Dizem que a aspirina faz bem para tornar o sangue fino. Eu não quero sangue grosso a circular pelo meu coração. Quero sangue fino e agradável a circular pelo coração”, destacou Donald Trump. “Eles querem que eu tome uma dose inferior [de aspirina]. Eu tomo a maior, mas tenho feito isso durante anos e é o que causa é ferimentos”, continuou o líder norte-americano.

O médico do Presidente, Sean Barbabella, especificou ao Wall Street Journal que Donald Trump toma 325 miligramas de aspirina para efeitos de “prevenção cardíaca” — a dose recomendada para um adulto é de 85 miligramas. Mesmo assim, sinalizou que o líder norte-americano tem uma “saúde excecional” e está “perfeitamente apto para desempenhar as suas funções de comandante-chefe”.

Noutros detalhes sobre a sua saúde, Donald Trump assinalou que não pratica exercício físico, a não ser golfe. “Não gosto. É aborrecido. Estar a andar numa passadeira ou correr numa passadeira por horas e horas como algumas pessoas fazem não é para mim”, justificou o Presidente norte-americano.

O líder norte-americano referiu também que tem problemas a dormir à noite. Por vezes, está acordado até às 2h00. “Nunca fui de dormir muito”, afirmou Donald Trump. Normalmente, o Presidente dos Estados Unidos acorda cedo, mas só começa a trabalhar por volta das 10h00.

Questionado sobre as fotografias em que aparece com os olhos fechados em alguns eventos, Donald Trump disse que apenas os “fecha” temporariamente: “É muito relaxante”. O chefe de Estado norte-americano explicou também que há fotógrafos que o apanham a piscar os olhos e que isso dá a aparência de que está a dormir.

No mesmo sentido, Donald Trump recusou sofrer de problemas auditivos. Apenas “quando há muitas pessoas a falar” é que relata que tem mais dificuldades. O médico do Presidente expôs que a audição do líder norte-americano é “normal” — e que não usa aparelho auditivo.

Donald Trump foi diagnosticado com doença venosa crónica em julho de 2025. O chefe de Estado tentou usar meias de compressão, mas assinalou ao Wall Street Journal “que não gostou” de as usar. O Presidente norte-americano garantiu que este problema de saúde está a melhorar, uma vez que tem caminhado um pouco mais, o que melhora os sintomas.