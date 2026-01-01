Testemunhas do incêndio que deflagrou na madrugada da passagem de ano num bar na Suíça, provocando dezenas de mortos e centenas de feridos, relatam que o fogo deflagrou e se espalhou muito rapidamente. “Numa questão de segundos, todo o tecto estava em chamas. Era tudo feito de madeira”, disseram duas jovens francesas à BFMTV.

As autoridades suíças receberam pela 1h30 de quinta-feira uma chamada a alertar para um incêndio no bar Constelação, na estância de ski de Crans-Montana, no Cantão de Valais. No local, um ponto de atração turística, estariam cidadãos de várias nacionalidades. O fogo, ao qual se seguiu uma explosão, provocou cerca de 40 mortos e 115 feridos, confirmaram as autoridades em conferência de imprensa.

Segundo o relato de Emma e Albane à estação de televisão francesa, o incêndio pode ter deflagrado quando uma vela no topo de uma garrafa de champanhe foi levantada até perto do tecto do estabelecimento. Ambas dizem ter visto uma empregada do bar a colocar velas de aniversário no topo de algumas garrafas de champanhe, uma das quais foi levantada e “encostada muito perto do tecto, que se incendiou”. As chamas, recordaram, foram subindo da cave até ao primeiro andar.

???????????????? EN IMAGES – Une vidéo montre le tout début de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), au moment où le plafond s’enflamme. 20 Minuten) pic.twitter.com/ZfcoZt73WL — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

As jovens explicaram que a evacuação do espaço foi “muito difícil” porque o caminho para a saída era muito “estreito” para as “cerca de 200 pessoas a tentar sair em 30 segundos”, descreveram. “Tivemos muita sorte”, sublinharam.

Victoria, outra testemunha francesa, fez um relato semelhante à BFMTV. A jovem disse que uma mulher que segurava uma garrafa de champanhe com uma vela seguia aos ombros de alguém e quando abanou e levantou a garrafa, a chama acabou por pegar fogo ao tecto.

À Sky News Itália, o embaixador italiano na Suíça, Gian Lorenzo Cornado, disse que o incêndio poderia ter sido causado por um petardo ou fogo de artifício que explodiu no interior do bar.

Testemunhas no exterior descreveram a saída apressada e a montagem de centros de triagem improvisados ​​montados num bar próximo e numa agência de um banco. “Empurrámos todas as mesas, todas as mesas foram afastadas e as pessoas entraram. Estava quente no interior, havia mais luz também, então a triagem foi feita lá”, disse Dominic Dubois à agência Reuters.

As autoridades suíças anunciaram uma investigação para apurar as causas do fogo. A procuradora geral de Valais, Beatrice Pilloud, disse estar excluída a hipótese de um ataque: “Gostaria de esclarecer que, nesta fase, estamos a tratar isto como um incêndio”.