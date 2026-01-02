O candidato presidencial Jorge Pinto vai percorrer 15 distritos, com especial incidência em Lisboa e passagens por Trás-os-Montes, Alentejo e Algarve, instalando o “quartel-general” em Amarante, a sua cidade natal, onde acompanhará a noite eleitoral.

De acordo com a agenda divulgada pela candidatura, Jorge Pinto terá iniciativas em pelo menos 15 distritos de Portugal continental, incluindo passagens pelo interior alentejano, Trás-os-Montes e regiões do Centro, embora estejam ainda por definir os detalhes de algumas das ações previstas.

De fora, em Portugal continental, ficam apenas Évora, Vila Real e Castelo Branco. O candidato também não prevê, no período oficial de campanha, estar nas regiões autónomas, mas tem agenda nos Açores no sábado, dia 3 de janeiro, o último dia antes do arranque oficial da campanha.

A Área Metropolitana de Lisboa surge como o principal eixo desta volta pelo país, com diversas iniciativas na capital, Amadora, Vila Franca de Xira, Almada, Montijo e Setúbal, nas quais se incluem a festa de abertura no primeiro dia, uma ação no Ateneu Popular do Montijo e uma sessão na Ordem dos Advogados.

No total, o candidato prevê estar na Grande Lisboa e margem sul do Tejo em oito dos 13 dias de campanha.

No norte do país, o candidato passa por Matosinhos (onde inicia a campanha, na manhã de dia 4, no Mercado de Angeiras), Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Braga, Viana do Castelo, Aveiro, Santa Maria da Feira, estando prevista a noite eleitoral em Amarante, onde será instalado o “quartel-general” da candidatura, no Cine-Teatro da cidade.

O nome apoiado pelo Livre na corrida a Belém estará em Viana do Castelo no final do quinto dia de campanha, a 8 de janeiro, para uma iniciativa com trabalhadores imigrantes, depois de uma manhã em Lisboa, a perto de 400 quilómetros de estrada de distância, onde reunirá com a Associação Académica de Lisboa e visitará o Espaço Caleidoscópio.

O roteiro inclui ainda passagens pelo interior do país, com ações na Guarda, Viseu, Elvas, Portalegre, Beja, Moura e Miranda do Douro, onde está prevista uma iniciativa dedicada à língua mirandesa. A caravana vai ainda até às Caldas da Rainha, Leiria, Santarém (com uma ação sobre o capitão de Abril, Salgueiro Maia) e a Coimbra.

No Algarve, Jorge Pinto terá apenas uma passagem na manhã de dia 14, com uma ida à cidade de Faro.

A campanha termina na capital com um comício-festa de encerramento marcado para o fim do dia 16 de janeiro.

À Lusa, a direção de campanha de Jorge Pinto explicou que a ideia é percorrer, nesta campanha, “o país real” para “dar a conhecer pessoas, lugares, projetos e ideias que contribuem para mudar o futuro” de Portugal.

Em cima da mesa estarão temas como a regionalização, ambiente, ecologia, o “potencial de cada território, das cidades e das aldeias”, tendo por base a “defesa da Constituição, dos direitos fundamentais e da democracia”.

“No fundo, a magistratura de mobilização por todo o país que é uma das formas diferentes de fazer política, característica desta candidatura. Sempre presente junto das pessoas”, disse a candidatura de Jorge Pinto.