A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgou a lista dos 50 modelos mais vendidos no nosso país nos 12 meses de 2025 e, como é habitual, os modelos do segmento B (os utilitários, que figuram entre os mais acessíveis do mercado) ocuparam as primeiras posições do ranking, com o Renault Clio na liderança. O utilitário francês transaccionou 8242 unidades, registando um incremento de 22,1% face a 2024, o que não deixa de ser curioso num momento em que já foi apresentado o novo Clio, que vai chegar em breve ao nosso mercado.

O 2.º modelo mais vendido em 2025 foi o Peugeot 2008, com 7463 unidades, menos 0,8% do que em 2024, a seguir ao qual surgem dois modelos da Dacia, nomeadamente o utilitário mais barato do mercado, o Sandero, que ocupa a 3.ª posição (6670 unidades e uma queda de 16,3%), e o Duster no 4.º lugar com 5854 novas matrículas, um incremento de 28,9% face ao ano anterior. O top 5 foi encerrado pelo Citroën C3, que cresceu 12,5% e atingiu 5428 unidades comercializadas.

Os restantes modelos que compõem o top 10 têm o Peugeot 208 à cabeça, na 6.ª posição (5066 unidades e uma redução de 18,9%), à frente do Renault Captur (4554 unidades e mais 2%). Na 8.ª posição da tabela dos modelos mais vendidos em Portugal surge o Tesla Model 3, que vendeu 4372 unidades, o que significa que caiu uns brutais 54,7% face aos valores de 2024. Este trambolhão das vendas, para mais em ano de introdução do restyling, poderá dever-se em grande medida à chegada tardia da versão mais vendida, a Standard, que é também a mais acessível e cujo preço foi reduzido para 36.990€ no final do ano.

Não obstante, ao conquistar a 8.ª posição do ranking, esta berlina da Tesla é o primeiro modelo do segmento D a marcar presença nos 50 primeiros (o 2.º é o Classe C da Mercedes, mas na 47.ª posição com 1400 unidades e já depois de dois representantes do segmento E, designadamente o BMW Série 5 (43.º lugar com 1438 unidades) e o Mercedes Classe E (45.º com 1422 unidades). O Model 3 é igualmente o modelo exclusivamente eléctrico mais vendido, à frente do Model Y (2932 unidades), que surge na 15.ª posição, e do Renault 5 E-Tech, que se estabeleceu em 30.º lugar (1941 unidades). Pode consultar aqui a 50 Modelos Mais Vendidos – Dezembro 2025.