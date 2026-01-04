Entre Janeiro e Dezembro de 2025, comercializaram-se em Portugal 264.821 veículos novos, um volume que aumentou 6,2% face a 2024, dos quais 225.039 eram ligeiros de passageiros, que registaram um incremento na procura de 7,3% quando comparado com o ano anterior. O curioso é analisar o tipo de motorização preferida pelos portugueses, uma vez que já lá vão os tempos em que a esmagadora maioria montava motores a combustão, oscilando entre a gasolina e o gasóleo. Em 2025, 69,7% dos veículos ligeiros de passageiros vendidos utilizavam outro tipo de energias, dos eléctricos aos híbridos, passando pelos híbridos plug-in.

No mix dos combustíveis, os motores a gasolina estiveram presentes em 24,5% dos ligeiros de passageiros comercializados, mas a vantagem que detinham sobre os 100% eléctricos (BEV) praticamente esfumou-se, com estes últimos a conquistarem 23,2% dos clientes em 2025, o que corresponde a um aumento de 25,1% face a 2024. E com tendência para subir de forma sustentada, dado que se nos concentrarmos apenas nas vendas de Dezembro, então o peso dos eléctricos já ascendeu a 26,8%.

Entre as energias alternativas, o segundo segmento mais expressivo é o dos híbridos (HEV), o que engloba os mild hybrids e os full hybrids, que cativaram 22,3% dos compradores de carros novos. Para trás ficam cada vez mais os híbridos plug-in (PHEV), que em 2025 atraíram somente 15,2% dos clientes. Os motores a gasóleo já reclamam somente 5,8% das novas matrículas e com tendência para descer, com os restantes 9% a representarem os restantes combustíveis, do GPL ao gás natural.