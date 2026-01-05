É o protagonista da última linha de um comunicado onde não é a notícia. Esta segunda-feira, na curta mas clara nota onde anuncia que Ruben Amorim foi despedido, o Manchester United também revela desde logo que Darren Fletcher será o substituto imediato e interino do treinador português. Um nome que, no mínimo, oferece conforto e nostalgia aos adeptos dos red devils — uma política que o clube tem seguido na hora de despedir alguém e antes de encontrar um sucessor.

Aos 41 anos e depois de Ryan Giggs, Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer e Ruud van Nistelrooy, Darren Fletcher torna-se o quinto antigo jogador do Manchester United a ocupar o cargo de treinador interino na sequência de um despedimento — sendo que, no caso de Solskjaer, o período interino tornou-se mesmo efetivo três meses depois. Fletcher estava atualmente ao comando dos Sub-18 do clube, sendo que anteriormente já tinha estado nos Sub-16 e também tinha sido adjunto de Solskjaer na equipa principal, tendo ainda um curto período como diretor técnico antes da chegada do agora diretor desportivo Jason Wilcox.

A ligação de Darren Fletcher a Old Trafford, porém, tem décadas. Natural de Mayfield, uma cidade perto de Edimburgo, o escocês deu os primeiros passos nos clubes que existiam perto de casa e jogou no Hutchison Vale, no Tynecastle Boys Club e no Celtic Boys Club. Com apenas 11 anos, contudo, entrou no radar do Manchester United e do Newcastle, escolhendo os red devils apesar dos avisos de que seria muito mais difícil encontrar minutos.

Não demorou muito a dar nas vistas na formação e podia mesmo ter-se tornado o jogador mais novo de sempre a atuar na equipa principal quando foi convocado por Alex Ferguson para a última jornada da temporada, em 1999/00 e com apenas 16 anos, contra o Aston Villa. Na altura, porém, as regras do futebol inglês impediam os clubes de utilizarem jogadores sem contrato profissional e apenas contrato de formação nas equipas principais, o que acabou por adiar a estreia.

Entre lesões, a importância que tinha na equipa B e várias convocatórias para a equipa principal mas como suplente não utilizado, o tão aguardado primeiro jogo pelo Manchester United só apareceu em março de 2003, contra o Basileia e na fase de grupos da Liga dos Campeões. Foi titular e substituído por David Beckham já na segunda parte, estabelecendo as bases para a temporada seguinte, onde acabaria por entrar definitivamente na equipa principal e ser utilizado em todas as competições.

Manchester United confirm Darren Fletcher will take over on an interim basis ???? pic.twitter.com/juxq5ANs9C — B/R Football (@brfootball) January 5, 2026

Médio direito de raiz, chegou a ser comparado precisamente a David Beckham e visto como o sucessor do internacional inglês antes de assumir um papel mais central e até mais defensivo ao longo dos anos. Acabou por representar o Manchester United ao longo de 13 temporadas, somando 342 jogos e 24 golos e conquistando 13 troféus, incluindo cinco Campeonatos e uma Liga dos Campeões, passando os últimos anos como um dos capitães e líder assumido do balneário.

Saiu para o West Bromwich Albion a custo zero e em 2014, já depois de Alex Ferguson deixar Old Trafford, e ainda fez quase 100 jogos pelo clube ao longo de três temporadas. Mudou-se depois para o Stoke City, despedindo-se dos relvados no Championship face à despromoção do clube — sendo que, quando o contrato terminou em junho de 2019, não anunciou desde logo o fim da carreira. Fê-lo apenas em maio de 2020, recordando também que anos antes tinha sido operado a uma colite ulcerosa e que isso o deixava mais vulnerável à pandemia de Covid-19 que na altura assolava o mundo inteiro.

Iniciou a formação de treinador assim que deixou os relvados e rapidamente integrou a estrutura onde passou grande parte da vida, começando então pelos Sub-16 antes de ser adjunto de Ole Gunnar Solskjaer na equipa principal e depois diretor técnico, assumindo os Sub-18 no passado mês de julho e sendo agora o eleito para render Ruben Amorim depois do despedimento do treinador português. O que poucos podem saber, porém, é que Darren Fletcher vai encontrar caras bem conhecidas nos treinos.

Visionhaus/.Getty Images

E por caras bem conhecidas, entenda-se, estamos mesmo a falar dos próprios filhos. Jack e Tyler, os gémeos que teve em 2007 com a mulher Hayley, também são jogadores de futebol e cumpriram toda a formação em Manchester — curiosamente, até começaram no City, mudando-se para o United em simultâneo quando tinham 16 anos. Atualmente, com 18, Jack já se estreou mesmo pela equipa principal, tendo sido lançado por Ruben Amorim em dezembro e contra o Aston Villa, enquanto que Tyler ainda aguarda a primeira oportunidade mas tem sido regularmente incluído nas convocatórias.

Na sequência do despedimento de Ruben Amorim, Darren Fletcher é o senhor que se segue no Manchester United — que ainda não tem um rumo definido para os próximos meses. De acordo com o The Athletic, o clube não quer pagar uma cláusula de rescisão avultada, como aconteceu com o Sporting e o treinador português, e prefere encontrar uma opção livre ou até esperar pelo verão para definir uma solução permanente. E aí, o nome de Gareth Southgate, antigo selecionador de Inglaterra que está sem trabalho desde 2024, pode ganhar força.