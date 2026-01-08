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A Rússia alertou esta quinta-feira que vai considerar a presença de quaisquer forças ocidentais em território ucraniano como «alvos legítimos», após a cimeira de aliados em Paris de terça-feira onde esteve o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

Naquela reunião, os 35 países membros da “Coligação dos Dispostos”, principalmente europeus, concordaram em enviar um efetivo multinacional para a Ucrânia e participar na vigilância de um futuro cessar-fogo, sob liderança norte-americana, quando for alcançado um eventual acordo de Paz com a Rússia.

Montenegro esclareceu que “está fora de hipótese que haja tropas portuguesas no território ucraniano enquanto houver guerra”.

“Todas essas unidades e instalações serão consideradas alvos militares legítimos para as Forças Armadas russas. O aviso foi repetido diversas vezes ao mais alto nível e permanece válido”, afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, Maria Zakharova, em comunicado.

A Rússia condenou também as declarações que considera “militaristas”, após o acordo entre Kiev e seus aliados europeus, para o envio de tropas para a Ucrânia, considerando aquela aliança um verdadeiro ‘Eixo de Guerra'”.

A Rússia tem rejeitado repetidamente qualquer envio de forças ocidentais para a Ucrânia no passado, o que considera ser uma linha vermelha nas negociações de Paz e que já vem invocando como justificação para a anexação da península da Crimeia, em 2014.

As tropas comandadas pelo Kremlin, liderado por Vladimir Putin, invadiram a vizinha e ex-república soviética Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, desencadeando a guerra que ainda dura.