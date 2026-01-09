O príncipe herdeiro do Irão, Reza Pahlavi, usou as redes sociais para pedir aos líderes europeus que apoiem a luta do povo iraniano contra o regime e também para agradecer a Donald Trump, o “líder do mundo livre”, por reiterar a “sua promessa de responsabilizar o regime” . As declarações seguiram-se aos protestos desta quinta-feira, que, segundo Pahlavi, levaram às ruas “milhões de iranianos” a pedir “liberdade”. “Em resposta, o regime no Irão cortou todas as linhas de comunicação. Cortou a Internet. Cortou linhas telefónicas. Até pode tentar interferir com sinais de satélite”, acusou.

Aos líderes europeus, pediu que usem todos os “recursos técnicos, financeiros e diplomáticos disponíveis para restaurar a comunicação ao povo iraniano para que a sua voz e vontade seja ouvida e vista”.

Mr. President, this is an urgent and immediate call for your attention, support, and action. Last night you saw the millions of brave Iranians in the streets facing down live bullets. Today, they are facing not just bullets but a total communications blackout. No Internet. No… — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 9, 2026

“É tempo para outros, incluindo líderes europeus, seguirem a sua liderança, quebrarem o silêncio a agirem mais decisivamente no apoio à população do Irão”, destacou o filho do xá deposto na revolução de 1979. “Não deixem as vozes dos meus corajosos compatriotas sejam silenciadas”.

Na quinta-feira, o Presidente dos Estados Unidos recusou um encontro com o autoproclamado príncipe herdeiro do Irão, sugerindo que Washington não está preparado para apoiar um sucessor do atual regime iraniano, caso este entre em colapso. “Acho que devemos deixar todos concorrer e ver quem se destaca”, disse Trump ao podcast The Hugh Hewitt Show. “Não tenho a certeza se isso seria a coisa certa a fazer”, disse o Presidente norte-americano, citado pela Al Jazeera, quando questionado sobre se considera encontrar-se com Reza Pahlavi — que está, há décadas, exilado nos EUA.