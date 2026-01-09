O Presidente norte-americano vai receber o homólogo colombiano na primeira semana de fevereiro, após terem falado esta semana por telefone para aliviar tensões devido a ameaças de Washington de uma possível intervenção militar em Bogotá.

“Tenho a certeza de que será muito benéfico para a Colômbia e para os Estados Unidos, mas é necessário para impedir a entrada de cocaína e outras drogas nos Estados Unidos”, anunciou o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, através da rede social Truth Social, acrescentando que aguarda “com interesse” o encontro com Gustavo Petro.

A conversa sobre “Venezuela e a questão do tráfico de droga” e o anúncio desta reunião na Casa Branca surgem depois de Petro ter alertado que é capaz de pegar nas armas que deixou para trás do seu passado guerrilheiro em resposta ao que chamou de “ameaças ilegítimas”.

O líder colombiano respondia a Trump, que admitiu repetir a operação militar na Venezuela (que resultou em cem mortes e na captura do então presidente, Nicolás Maduro) na Colômbia, afirmando que o país “é muito doente, governado por um homem que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos.”