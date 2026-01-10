A semana foi passada a discutir a maneira como se pronuncia um S. A partir do momento em que Liam Rosenior foi confirmado como sucessor de Enzo Maresca no Chelsea, a comunicação social inglesa dedicou-se à maneira correta, acertada e aceitável de pronunciar o apelido do treinador inglês. Até ao ponto em que o próprio teve de explicar a forma certa de dizer o próprio nome.
Ainda assim, o apelido não foi a principal dor de cabeça dos últimos dias de Liam Rosenior. Vindo diretamente do Estrasburgo para substituir Enzo Maresca, o inglês tem como primeiro e primordial objetivo provar que não foi escolhido apenas por estar dentro do grupo liderado pela BlueCo do norte-americano Todd Boehly. Algo que, como se percebeu, tentou sublinhar logo na primeira conferência de imprensa.
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“Tenho uma relação profissional muito boa com estas pessoas. Sei o que querem, onde querem chegar e como querem lá chegar. Isso ajuda-me a entregar aquilo que pretendem. É por isso que estou aqui. Acredito que podemos ser bem sucedidos. O projeto é ganhar. É ganhar jogos e conquistar troféus para o Chelsea”, atirou o treinador, que antes do Estrasburgo só teve uma experiência a solo e ao comando do Hull City.
Assim, este sábado e com o Chelsea vindo de cinco jogos consecutivos sem ganhar, Liam Rosenior estreava-se na terceira ronda da Taça de Inglaterra e contra o Charlton, lançando Jamie Gittens, Buonanotte e Alejandro Garnacho nas costas de Marc Guiu e deixando referências como Enzo Fernández no banco de suplentes.
Arriving at The Valley. ????#CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/TG7Hl2Pqqb
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 10, 2026
Os blues abriram o marcador já nos descontos da primeira parte, com Jorrel Hato a atirar dentro da grande área para bater Will Mannion (45+4′). Adarabioyo aumentou a vantagem já na segunda parte, de cabeça e depois de um livre na direita (50′), e Miles Leabum ainda reduziu para o Charlton (57′). A partir daí, porém, o domínio tornou-se ainda mais eficaz: Marc Guiu marcou à passagem da hora de jogo (62′), Pedro Neto chegou à goleada nos descontos (90+1′) e Enzo Fernández ainda foi a tempo de fechar as contas de grande penalidade (90+4′).
O Chelsea goleou o Charlton e seguiu em frente na Taça de Inglaterra na estreia de Liam Rosenior, que por agora mostra que é capaz de bem mais do que explicar apenas como pronunciar o S que tem no próprio apelido.
Five goals and into the fourth round! ????????#CFC | #EmiratesFACup pic.twitter.com/w2q5qfjw15
— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 10, 2026