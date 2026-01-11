António José Seguro mantém a liderança das sondagens diárias da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. Nos resultados publicados este domingo, o eurodeputado e candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo continua em segundo lugar.

André Ventura permanece no terceiro lugar, tal como nos dados divulgados no sábado, e continua a ser seguido por Henrique Gouveia e Melo, sempre dentro da margem de erro. A grande novidade é Luís Marques Mendes, que apesar de continuar em quinto lugar, deixa de estar envolvido no empate técnico, que agora se limita aos quatro primeiros candidatos.

António José Seguro – 21,4% João Cotrim de Figueiredo – 21,1% André Ventura – 19,7% Henrique Gouveia e Melo – 17,0% Luís Marques Mendes – 14,5% Catarina Martins – 2,6% António Filipe – 2% Jorge Pinto – 0,9% Manuel João Vieira – 0,7%

Para os resultados conhecidos este domingo, foi recolhida uma amostra de 608 entrevistas durante os dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2026, com um grau de confiança de 95,5%, o que corresponde a uma margem de erro máxima de ±4,06%.