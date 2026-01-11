Ventura "da paz" não atirava cavacas a ninguém, mas acredita que rivais "gostariam" de estar no cimo da igreja

De visita à Feira de São Gonçalinho, em Aveiro, debaixo de chuva e de uma chuva de cavacas — há naquele local a tradição de se atirar cavacas do cimo da igreja —, André Ventura reconheceu que os adversários “gostariam de estar lá em cima” a atirar objetos contra ele, mas disse que não atirava qualquer cavaca porque “é de paz”.

À chegada a Aveiro, em declarações aos jornalistas, o candidato apoiado pelo Chega antecipou uma semana de campanha em que pretende “dar a voz a quem não tem voz” para que os portugueses olhem “ao espelho” e vejam “o país que não queremos ser”.

“Dizer a verdade, expor onde as pessoas sentem que não têm voz, dar voz aos que não têm voz. Foi sempre essa a estratégia e vai continuar a ser essa”, salientou Ventura, frisando que pretende “levar o país a um olhar para si próprio, a um olhar-se ao espelho, e ver o estado em que está a todos os níveis”.

Para o líder do Chega é preciso falar sobre o estado a da saúde, da “distribuição de lugares, de tachos e desperdício de dinheiro público, à ineficácia da luta contra a corrupção, às questões da imigração ilegal”. “Vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está”, atirou, referindo-se novamente à questão da doente oncológica que foi fotografada no chão de um hospital — informação desmentida pelo estabelecimento hospitalar.

Ouça aqui a reportagem da Rádio Observador em Aveiro

Ventura recusou ainda estar a “furar eleitorados de forma aritmética”, mais precisamente o da AD e explicou: “Trata-se das pessoas compreenderem, votem AD, PS, Iniciativa Liberal, e [mesmo que] não tenham votado no Chega, que há um candidato que quer responder às suas ansiedades e fala do país real.”

Desta forma, considerou ser o “único que não passa a tarde a dizer que António José Seguro é isto ou aquilo ou que Gouveia e Melo é isto ou aquilo ou que Marques Mendes é isto ou aquilo”. “Quero falar do país e é esse país que espero levar à segunda volta para ser discutido o estado em que está.”