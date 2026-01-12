A candidatura de João Cotrim de Figueiredo divulgou esta segunda-feira uma lista de novos apoiantes ligados à área da AD, para tentar manter a disputa desse eleitorado com a candidatura de Marques Mendes.

À cabeça surge Pedro Silva Martins, professor universitário que foi secretário de Estado do Emprego no Governo de Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro que Cotrim de Figueiredo tem elogiado repetidamente.

Michael Seufert, ex-deputado do CDS e ex-líder da Juventude Popular, e os ex-deputados do PSD Nuno Freitas e Walter Teixeira também estão na lista, que junta ainda os deputados municipais do PSD Nuno Mendes Claro (Condeixa), Tiago Casimiro (Almodôvar), Pedro Barbosa, vereador do PSD em Penacova, e Eduardo Cavaco, vereador independente eleito pelo CDS na Câmara da Covilhã.

A divulgação da lista de apoiantes é feita horas depois de Cotrim ter dito que não exclui votar André Ventura numa segunda volta, caso não esteja ele próprio presente.

Artigo corrigido para retirar a referência ao apoio de António Nogueira Leite, que desmentiu no X. A candidatura assumiu que se tratou de “um mal-entendido na sequência da assunção pública de que votaria em João Cotrim Figueiredo