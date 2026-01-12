Quatro homens foram detidos pela GNR por suspeitas de furto de fio de cobre no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, tendo dois deles ficado em prisão preventiva, disse nesta segunda-feira fonte daquela força de segurança.

A fonte do Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que os homens, com idades entre os 22 e os 45 anos, foram detidos em flagrante delito, na sexta-feira à noite, por militares do Destacamento Territorial de Aljustrel.

Na ação, foram apreendidos 381 metros de fio de cobre, um veículo ligeiro e dois telemóveis, adiantou.

Os suspeitos foram presentes, no sábado, ao Tribunal Judicial de Ourique para primeiro interrogatório judicial, tendo aquele tribunal decretado nesta segunda-feira a prisão preventiva para dois homens, de 22 e 30 anos, que foram encaminhados para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vão aguardar o desenrolar do processo, acrescentou a fonte da guarda.

Os outros suspeitos, de 27 e 45 anos, ficaram sujeitos a apresentações diárias na força de segurança da área de residência.