O grupo Mercedes-Benz registou uma queda de 10% nas vendas mundiais em relação ao ano anterior durante o exercício de 2025, com um total de 2,16 milhões de unidades comercializadas.

A empresa informou esta segunda-feira que as vendas de automóveis da marca caíram em 2025 para 1.800.800 de unidades (-9% em relação a 2024) e as de carrinhas baixaram para 359.100 unidades (-11%).

As vendas de veículos elétricos diminuíram 4% no ano passado para 197.300 unidades.

O presidente do grupo, Ola Källenius, afirmou que “2025 marca o início da maior ofensiva de produtos e tecnologia da Mercedes-Benz, com os mais inovadores sistemas de propulsão elétrica e software inteligente“.

As vendas de automóveis de passageiros da Mercedes-Benz caíram no ano passado na Europa (-1%), na China (-19%), devido à forte concorrência, e nos EUA (-12%) devido às tarifas, mas aumentaram na América do Sul (+54%).

As vendas dos modelos do segmento mais elevado, os modelos de luxo, também diminuíram em 2025 para 268.000 veículos (-5% relativamente ao ano anterior).

Já as entregas no segmento principal, classes C e E, tiveram uma quebra de 10% relativamente a 2024.

As vendas no segmento de entrada, com as classes A e B e o elétrico EQA, caíram para 483.300 unidades (-10%).