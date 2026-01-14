Um homem, de 80 anos, foi detido no Aeroporto de Tenerife Sul após tentar embarcar num avião com a mulher morta, que transportava numa cadeira de rodas. De acordo com a imprensa espanhola, o incidente ocorreu em outubro, mas só agora foi revelado pela Guarda Civil, que explicou que o octogenário tentou “sair da ilha com a sua esposa, que não respondia a estímulos e apresentava uma temperatura corporal anormal“.

De acordo com os relatos dos membros da segurança aeroportuária, a vigilante que se apercebeu da situação “tocou na mulher e confirmou que não respirava“. De imediato, foi acionado o protocolo de emergência e vários agentes da Guarda Civil e profissionais de saúde foram chamados para confirmar o óbito. Um médico verificou que a mulher estava sem sinais vitais e iniciou o protocolo judicial habitual em casos desta natureza.

Fontes oficiais indicam que a vítima tinha 75 anos e sofria de graves problemas de mobilidade, sendo habitual a utilização de uma cadeira de rodas. As primeiras análises não revelaram sinais de violência e a autópsia realizada no Instituto de Medicina Legal confirmou que se tratou de uma morte natural.

Em declarações à imprensa, alguns trabalhadores do aeroporto referiram que o homem afirmou que a mulher teria falecido poucas horas antes, já nas instalações do aeroporto. As autoridades continuam a investigar o caso para descartar qualquer hipótese de crime.

No mês passado, um caso semelhante foi relatado por turistas em Málaga, que afirmaram que uma passageira, de 89 anos, foi levada numa cadeira de rodas para um voo quando já estava morta, embora a companhia aérea tivesse garantido que a idosa embarcou viva.