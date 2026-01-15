Dois agentes da PSP, de 21 e 24 anos, foram acusados pelo Ministério Público (MP) de crimes de tortura, abuso de poder, violação, ofensas à integridade física, entre outros, cometidos contra toxicodependentes, sem-abrigo e estrangeiros, revelou o Jornal de Notícias. Além de terem sodomizado dois sem-abrigo, Guilherme e Óscar também terão ‘crucificado’ uma mulher na 22.ª Esquadra de Lisboa, no Rato.

As agressões à detida ocorreram a 9 de maio de 2024, depois de a PSP ter sido chamada a um bar, onde uma cliente discutiu com a funcionária do estabelecimento por causa da conta. Assim que os agentes chegaram o local, descreve a acusação do MP citada pelo Jornal de Notícias, a fatura já estava paga e a mulher continuava na esplanada. Uma vez que os proprietários queriam encerrar o espaço, os agentes arrancaram a mulher da cadeira, algemaram-na e “atiraram-na para dentro” do carro da PSP.

Na esquadra, depois de ter sido detida por alegados insultos aos agentes, os polícias algemaram a mulher a um banco, deixando-a “de braços abertos, como se estivesse pendurada num crucifixo”, prossegue a acusação revelada pelo Jornal de Notícias. Nervosa com o que estava a acontecer, a “ofendida rezou em voz alta um Pai Nosso”.

Segundo o MP, o agente Óscar esbofeteou a detida na cara com um pano molhado, o que acabou por provocar uma “infeção ocular”. As agressões e o medo levaram a mulher a ter espasmos, que foram gravados pelo”aparelho apreendido a Óscar B. e partilhado com outros elementos policias” no WhatsApp. Nas imagens também aparece o colega Guilherme, também acusado, a fazer gestos “como se benzesse [a vítima] com o sinal da cruz”.

Os agentes acabaram por chamar uma ambulância que levou a mulher para o Hospital de São José. Mesmo no hospital, Óscar continuou a intimidar a detida, tirando a pistola do coldre.

Entre as outras vítimas dos agentes está também um homem cabo-verdiano que levou chapadas, murros e socos dos polícias depois de ter sido detido em Lisboa por estar na posse de uma faca com 12 centímetros de lâmina. A arma branca apreendida foi utilizada por um dos polícias para cortar rastas do cabelo do detido, que foram depois atiradas para o lixo. Também estas agressões foram filmadas, desta vez com o telemóvel de Guilherme, que estaria a “divertir-se com a situação”.

Os dois polícias detidos em julho estão, desde então, em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Évora. Os factos investigados foram, segundo a Lusa, denunciados pela própria PSP.

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) admitiu, em julho, que foi aberto um processo administrativo ao caso das suspeitas de tortura em esquadras da PSP, em Lisboa.