O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta quinta-feira invocar a Lei da Insurreição, legislação federal raramente utilizada, para justificar o envio de tropas para Minneapolis, quando sobem de tom os protestos contra as autoridades de imigração. A Lei da Insurreição confere ao Presidente autoridade para mobilizar o Exército ou federalizar a Guarda Nacional para restabelecer a ordem em situações de grave tumulto civil, mesmo sem o pedido dos governadores estaduais, uma postura que tem gerado fortes objeções por parte de líderes locais e estaduais.

A ameaça surge após um agente federal ter disparado e ferido um homem venezuelano na perna durante uma operação de aplicação da lei, na quarta-feira, num episódio que intensificou o clima de medo e raiva que se espalha pela cidade desde a morte de uma mulher baleada por um agente do serviço de imigração (ICE), há cerca de uma semana. De acordo com um comunicado publicado pelo Departamento de Segurança Interna no X, “os agentes federais realizavam uma abordagem de trânsito direcionada em Minneapolis a um imigrante ilegal da Venezuela que havia sido recebido nos EUA por Joe Biden em 2022”. As autoridades afirmam que o homem, na tentativa de evitar a prisão, fugiu dentro do veículo e colidiu com um carro que estava estacionado, fugindo em seguida a pé. Terá sido quando o disparo ocorreu.

“O agente alcançou o indivíduo a pé e tentou detê-lo, momento em que o indivíduo começou a resistir e a agredir violentamente o agente. Enquanto o indivíduo e o agente lutavam no chão, dois indivíduos saíram de um apartamento próximo e também atacaram o agente com uma pá de neve e um cabo de vassoura. Enquanto o agente era emboscado e atacado pelos dois indivíduos, o primeiro indivíduo conseguiu se desvencilhar e começou a golpeá-lo com uma pá ou um cabo de vassoura. Temendo por sua vida e segurança, visto que estava sendo emboscado por três indivíduos, o agente disparou um tiro em legítima defesa. O primeiro indivíduo foi atingido na perna. Os três indivíduos correram de volta para o apartamento e se barricaram lá dentro”, conclui o texto.

At 6:50 PM CT, federal law enforcement officers were conducting a targeted traffic stop in Minneapolis of an illegal alien from Venezuela who was released into the country by Joe Biden in 2022.



In an attempt to evade arrest, the subject fled the scene in his vehicle and crashed… — Homeland Security (@DHSgov) January 15, 2026

A presença massiva de agentes federais em Minneapolis, que inclui milhares de oficiais do ICE e da Patrulha de Fronteiras, provocou uma onda de protestos na cidade e em outras metrópoles norte-americanas desde o início das operações federais de imigração.

Trump tem utilizado a sua conta nas redes sociais para criticar as autoridades de Minnesota, acusando responsáveis locais de não conseguirem conter os manifestantes, que exigem a retirada dos agentes do ICE e a responsabilização pelas operações federais nesta área. Líderes locais, incluindo o presidente da câmara de Minneapolis e o governador do Minnesota, criticaram a proposta de Trump, defendendo que o uso de forças militares para suprimir protestos domésticos poderá agravar ainda mais a tensão na região.