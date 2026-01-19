O chefe da polícia iraniana disse nesta segunda-feira dar três dias às pessoas “involuntariamente envolvidas nos motins” para se entregarem às autoridades, garantindo-lhes que serão tratadas com “mais clemência”.

“Os jovens que se viram involuntariamente envolvidos nos motins são considerados pessoas enganadas, e não soldados inimigos”, afirmou Ahmad-Reza Radan, em declarações transmitidas pela televisão estatal.

O Irão está a ser agitado por uma nova vaga de protestos desde 28 de dezembro, iniciada em Teerão por comerciantes e setores económicos afetados pelo colapso do rial, a moeda iraniana, e pela elevada inflação, alastrando-se depois a mais de 100 cidades do país. Os protestos acabaram por evoluir para um movimento de contestação do regime da República Islâmica.

As autoridades iranianas receberam inicialmente com compreensão os protestos, mas entretanto endureceram a sua posição e repressão contra os manifestantes, que passaram a ser tratados como terroristas associados aos Estados Unidos e Israel.

A agência de notícias iraniana Tasnim contabilizou, no final da semana passada, cerca de 3.000 pessoas detidas na sequência desta mobilização popular, enquanto os grupos de defesa dos direitos humanos avançaram o número de 20.000 detenções.

No domingo, a organização não-governamental (ONG) Human Rights Activists News Agency (HRANA) divulgou uma contagem que indicava que pelo menos 3.919 pessoas morreram durante os protestos antigovernamentais.

Todas as organizações iranianas e internacionais têm destacado a dificuldade de alcançar a dimensão real da repressão dos protestos, face à ausência de números oficiais e ao bloqueio da internet que foi imposto no país.

O porta-voz da justiça iraniana, Asghar Jahangir, reafirmou no domingo que serão organizados julgamentos rápidos e alertou que certos atos se assemelham ao crime de “guerra contra Deus”, punível com a pena de morte, amplamente aplicada no Irão, geralmente por enforcamento.