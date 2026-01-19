Um homem de 78 anos morreu esta segunda-feira na sequência de um despiste de trator em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente ocorreu na localidade de Carvalha, freguesia de Oledo, Idanha-a-Nova e o alerta foi dado pelas 18h30.

O despiste do trator provocou a morte a um homem, de 78 anos, referiu fonte do Comando Sub-regional da Beira Baixa.

Para o local foram destacados elementos dos bombeiros, do INEM e da GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.