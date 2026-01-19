O Governo português defendeu uma “resposta unida e bastante forte” da União Europeia (UE) às ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, de avançar com tarifas a alguns países comunitários por oposição ao controlo da Gronelândia pelos Estados Unidos.

“Não vou antecipar decisões que o Conselho Europeu tomará, ao nível dos Primeiros-Ministros e dos chefes de Governo, mas tem de ser uma resposta unida e uma resposta bastante forte porque há linhas que não se ultrapassam e a soberania dos Estados é uma dessas”, disse o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em Bruxelas.

“Vamos discutir isso nesta segunda-feira e amanhã [na reunião do Eurogrupo nesta segunda-feira e do Ecofin na terça-feira] e há um Conselho Europeu quinta-feira”, acrescentou, falando aos jornalistas portugueses na chegada à reunião dos ministros das Finanças da zona euro, dias depois de Trump ter ameaçado avançar com tarifas de 10% e 25% a oito países europeus, seis dos quais da UE, num contexto de tensões relativamente ao território autónomo da Dinamarca, a Gronelândia.