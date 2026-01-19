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O candidato António José Seguro, apoiado pelo PS, obteve os seus melhores resultados em distritos ganhos pela AD nas legislativas de 2025, enquanto André Ventura vence no bastião social-democrata madeirense e mantém os bons resultados do Chega.

Numa análise feita pela Lusa aos resultados das eleições legislativas de domingo, os cinco distritos onde António José Seguro obteve os melhores resultados foi 40,2% em Castelo Branco, ganho pela AD em maio de 2025 nas legislativas, 35,91% na Guarda (AD), 35,47% em Coimbra (AD) e 33,7% em Beja (Chega).

Em Évora, o único círculo eleitoral ganho pelos socialistas em 2025, António José Seguro obteve 33,46%, quase mais dez pontos percentuais que o PS em maio do ano passado.

António José Seguro é, entre os candidatos mais votados, o que tem maiores diferenças nas percentagens por círculo eleitoral, com uma diferença de 17,5% entre a região com menos votos percentuais (Madeira) e o distrito onde teve melhores resultados (Castelo Branco).

Os melhores resultados de André Ventura foram 33,40% na Madeira (ganha pela AD nas legislativas), 33,02% em Faro (Chega nas legislativas), 30,98% em Portalegre (Chega), 28,82% em Beja (Chega) e 28,04% em Santarém (AD).

Setúbal, outro dos distritos ganhos pelo Chega, em maio de 2025, foi apenas o 10.º círculo com melhor resultado de André Ventura a 18 de janeiro de 2026.

Dos cinco candidatos mais votados, André Ventura é o segundo que tem maiores diferenças nas percentagens por círculo eleitoral, com uma diferença de 14 pontos percentuais entre a região mais votada (Madeira) e onde teve pior resultados (Coimbra).

Lisboa, o maior círculo do país, é onde Cotrim de Figueiredo obtém o melhor resultado (19,3%), seguido de Porto (17,5%), Leiria (17,25%), Braga (16,51%) e Aveiro (16,37%). Em todos estes distritos, o vencedor nas últimas legislativas foi a AD.

Nos cinco distritos onde Henrique Gouveia e Melo obteve mais de 13% dos votos, a AD ganhou em três (Coimbra, Santarém e Aveiro), o Chega e o PS um cada (Setúbal e Évora).

Gouveia e Melo é o candidato que tem percentagens mais uniformes em todo o país, oscilando entre os 8,11 % na Madeira e os 13,66% em Setúbal.

Já Marques Mendes teve os resultados acima dos 15% em Vila Real, Bragança, Braga, Viana do Castelo e Viseu, todos bastiões da AD nas últimas legislativas.

A segunda volta das presidenciais portuguesas vai decorrer em 8 de fevereiro, disputada entre António José Seguro e André Ventura.