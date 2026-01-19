Viagem para ver o Real Madrid e “Rei Leão” termina em tragédia. Menina de 6 anos é única sobrevivente de família de 5 no acidente de Adamuz

Entre os 41 mortos confirmados no descarrilamento em Adamuz, quatro eram membros da mesma família. Dos Zamorano, naturais de Punta Umbria na província de Huelva, só a mais nova, de seis anos, sobreviveu à tragédia.

Os cinco membros da família, avança o El Mundo, tinham viajado para Madrid para assistir ao jogo do Real Madrid contra o Levante, que a equipa da capital espanhola acabou por vencer no sábado, e também para ver o musical “Rei Leão”. Estavam de regresso a casa quando o acidente acabou a viagem.

Segundo o jornal El País, a menina de seis anos foi encontrada a vaguear nos destroços do comboio Alvia, da empresa ferroviária Iryo, por dois profissionais das operações de resgate que procuravam as vítimas. Foi a avó, que tinha ido à estação de Huelva saber mais informações sobre os familiares, quem inicialmente revelou à imprensa que a criança tinha sido encontrada, mas que algumas pessoas estavam desaparecidas.

“Só sabemos que a menina, de seis anos, está sob custódia da Guarda Civil, mas dos outros quatro membros da família não nos souberam dizer nada”, contou a avó ao jornal ABC, que relatou que ela estava “desesperada entre lágrimas”. A menina foi depois enviada para o Hospital Reina Sofía.

Quando se soube algo concreto sobre os familiares, não foram boas notícias. O pai, Pepe Zamorano, a mãe, Cristina Alvarez, o filho Pepe Zamorano e o sobrinho Félix Zamorano tinham sido registados como estando entre os mais de 40 mortos do acidente.

O ABC noticia que a família, que vivia na localidade de Aljaraque, era “muito conhecida” em Punta Umbria, cidade de onde são naturais que fica a cerca de 15 quilómetros da atual residência. Os Zamorano eram proprietários da loja de roupa Moda Infantil La Flamenca, um estabelecimento descrito como sendo “de referência” na zona.

O autarca de Punta Umbria, José Carlos Hernández Cansino, declarou três dias de luto oficial numa publicação feita no Facebook, sublinhando que a localidade vivia aquele momento “com profunda consternação e dor“.