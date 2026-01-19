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Viagem para ver o Real Madrid e “Rei Leão” termina em tragédia. Menina de 6 anos é única sobrevivente de família de 5 no acidente de Adamuz

Este artigo tem mais de 6 meses

Os Zamorano tinham ido à capital ver o Real Madrid e regressavam a Huelva no comboio este domingo. Criança foi encontrada a vaguear nos destroços por dois membros da equipa de resgate.

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Criança ficou sob custódia da Guarda Civil e, depois, internada no Hospital de Córdoba

GUARDIA CIVIL HANDOUT/EPA

Criança ficou sob custódia da Guarda Civil e, depois, internada no Hospital de Córdoba

GUARDIA CIVIL HANDOUT/EPA

Entre os 41 mortos confirmados no descarrilamento em Adamuz, quatro eram membros da mesma família. Dos Zamorano, naturais de Punta Umbria na província de Huelva, só a mais nova, de seis anos, sobreviveu à tragédia.

Os cinco membros da família, avança o El Mundo, tinham viajado para Madrid para assistir ao jogo do Real Madrid contra o Levante, que a equipa da capital espanhola acabou por vencer no sábado, e também para ver o musical “Rei Leão”. Estavam de regresso a casa quando o acidente acabou a viagem.

Segundo o jornal El País, a menina de seis anos foi encontrada a vaguear nos destroços do comboio Alvia, da empresa ferroviária Iryo, por dois profissionais das operações de resgate que procuravam as vítimas. Foi a avó, que tinha ido à estação de Huelva saber mais informações sobre os familiares, quem inicialmente revelou à imprensa que a criança tinha sido encontrada, mas que algumas pessoas estavam desaparecidas.

Só sabemos que a menina, de seis anos, está sob custódia da Guarda Civil, mas dos outros quatro membros da família não nos souberam dizer nada”, contou a avó ao jornal ABC, que relatou que ela estava “desesperada entre lágrimas”. A menina foi depois enviada para o Hospital Reina Sofía.

Quando se soube algo concreto sobre os familiares, não foram boas notícias. O pai, Pepe Zamorano, a mãe, Cristina Alvarez, o filho Pepe Zamorano e o sobrinho Félix Zamorano tinham sido registados como estando entre os mais de 40 mortos do acidente.

Córdoba: Pelo menos 40 mortos em descarrilamento de comboios. Dois portugueses no acidente — e não há dados sobre um deles

O ABC noticia que a família, que vivia na localidade de Aljaraque, era “muito conhecida” em Punta Umbria, cidade de onde são naturais que fica a cerca de 15 quilómetros da atual residência. Os Zamorano eram proprietários da loja de roupa Moda Infantil La Flamenca, um estabelecimento descrito como sendo “de referência” na zona.

O autarca de Punta Umbria, José Carlos Hernández Cansino, declarou três dias de luto oficial numa publicação feita no Facebook, sublinhando que a localidade vivia aquele momento “com profunda consternação e dor“.

Já Adrian Cano, autarca de Aljaraque, contou já ter transmitido a suas condolências aos familiares dos Zamorano numa publicação no site do município. “Um povo devastado pela dor e sem palavras para consolar“.

Dois dos Zamorano praticavam desportos nas equipas locais de Aljaraque, contou o município. Um deles jogava no clube local Aljaraque SD, a quem foi oferecido um serviço de psicólogos para os companheiros de equipa. Outro tinha feito parte da equipa de basquetebol do Club de Baloncesto de Aljaraque até há pouco tempo, tendo o clube enviado também as condolências à família

“As bandeiras estão a meia haste desde esta manhã e a Câmara Municipal decretou três dias de luto oficial“, afirma ainda o município.

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