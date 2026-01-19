O Tribunal da Comarca da Madeira condenou esta segunda-feira um homem a seis anos de prisão por três crimes de violência doméstica contra a companheira e os dois filhos, no concelho de Machico.

Na leitura do acórdão, a presidente do coletivo de juízes, Carla Menezes, indicou que ficaram provados os factos que constam da acusação do Ministério Público (MP), sublinhando que a forma como a companheira e os dois filhos prestaram os seus depoimentos no decorrer do julgamento “não deixou dúvidas ao tribunal” de que o arguido cometeu os crimes descritos pelo MP.

Os atos de violência começaram há cerca de 20 anos, tendo aumentado quando o homem começou a consumir bloom, uma substância psicoativa comum na região.

O tribunal condenou o arguido, que se encontra em prisão preventiva, a uma pena efetiva de seis anos, por um crime de violência doméstica contra a mulher e um contra cada um dos filhos.

O homem foi também condenado a uma pena acessória de proibição de contacto com as vítimas durante dois anos, a contar a partir da data da libertação, e a uma indemnização civil por danos morais no valor de 10 mil euros.