O presidente da Assembleia da República salientou esta terça-feira, em Ancara, o papel de Portugal e da Turquia como construtores de pontes na diplomacia e considerou que os dois países defendem princípios comuns sobre a Ucrânia e Palestina.

Nesta sua visita oficial de um dia à Turquia, José Pedro Aguiar-Branco teve ao fim da manhã desta terça-feira um encontro bilateral com o seu homólogo, Numan Kurtukumus.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Assembleia da República assinalou que este ano se celebram os 100 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e Turquia, efeméride em relação à qual disse que os parlamentos dos dois países darão “a devida importância”.

Nesse sentido, “convidei o meu homólogo para visitar Portugal no segundo semestre deste ano, convite que ele aceitou. E ficou também apontada a hipótese de trabalharmos num memorando de entendimento que vise reforçar as relações entre os parlamentos português e turco”, declarou José Pedro Aguiar-Branco.

Em relação ao seu encontro com Numan Kurtukumus, o presidente do parlamento português afirmou que foram identificadas áreas em que será possível intensificar as relações bilaterais, designadamente na defesa, economia, turismo e cultura.

“Tivemos a possibilidade de trocar impressões sobre o quadro internacional em que nos movemos e aí, também, claramente, partilhamos uma visão de que é importante o respeito do direito internacional. Portugal e Turquia têm a característica de serem no plano diplomático construtores de pontes em relação aos diversos protagonistas da cena internacional”, sustentou.

Segundo o presidente da Assembleia da República, os dois países partilham “uma visão comum em muitas matérias e também sobre a forma de atuar no quadro internacional”.

“Consideramos importante a causa ucraniana, pelo respeito da soberania e integridade do território ucraniano. A defesa da Ucrânia é importante para a Europa no seu todo”, apontou.

No que respeita à Faixa de Gaza, o presidente da Assembleia da República manifestou o seu apoio em relação aos esforços em curso para a paz.

“Tive a oportunidade também de voltar a referir qual é a posição de Portugal nessa matéria. Fizemos o reconhecimento do Estado da Palestina e defendemos a existência de dois Estados”, frisou.

José Pedro Aguiar-Branco realçou ainda a importância do papel da Turquia como membro da NATO.

“Salientámos a importância da aliança como um ator importante na paz e nos objetivos de segurança dos aliados. Temos uma visão também partilhada de fazer um diálogo construtivo com todos os atores no sentido de preservar e até reforçar o papel da NATO. E a Turquia é um ator importante no seio da NATO”, acrescentou.

Antes do encontro bilateral entre os presidentes dos parlamentos turco e português, seguido de almoço, com Numan Kurtukumus, nesta visita de 24 horas, centrada em Ancara, José Pedro Aguiar-Branco visitou o Mausoléu de Kemal Atatürk e o Museu da Independência e da Guerra,

Ao início da tarde, José Pedro Aguiar-Branco esteve numa sessão plenária da Grande Assembleia Nacional da Turquia, onde recebeu uma saudação.

Ao fim da tarde desta terça-feira, janta com os membros do Grupo Parlamentar de Amizade Turquia Portugal.

Neste sua visita à Turquia, o presidente da Assembleia da República está acompanhado pelo presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal Turquia, o deputado social-democrata Pedro Roque (PSD).

Integram ainda a comitiva portuguesa os deputados Nuno Simões de Melo (Chega), Jorge Botelho (PS) e Carolina Marques (PSD), que também pertencem ao Grupo Parlamentar de Amizade Portugal Turquia.