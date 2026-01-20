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Uma adolescente de 16 anos estará entre os manifestantes que alegam ter sido alvo de abusos sexuais por parte das forças de segurança iranianas enquanto se encontravam detidos durante a mais recente vaga de protestos. A denúncia foi feita pela organização Kurdistan Human Rights Network (KHRN), que recolheu os testemunhos de dois detidos na cidade de Kermanshah, no oeste do Irão, que afirmam ter sido abusados durante a detenção pela polícia de choque.

De acordo com Rebin Rahmani, membro da direção da KHRN, a organização tem tido contacto com familiares da adolescente, que relataram as agressões cometidas. “As forças de segurança tocaram-lhes nos corpos com bastões. Bateram e pressionaram a zona anal com um bastão por cima da roupa”, afirmou Rahmani, citado pelo The Guardian, sublinhando que o apagão quase total das comunicações imposto pelas autoridades iranianas tem impedido que se obtenha mais informações sobre a situação atual dos detidos.

A denúncia surge numa altura em que várias organizações de defesa de direitos humanos alertam para o número elevado de pessoas que terão sido detidas desde o início desta vaga de protestos. Já em 2022, altura em que centenas de iranianos se manifestaram contra a morte de Mahsa Amini, vários detidos denunciaram violações, agressões físicas e tortura por parte das forças de segurança.

As manifestações no Irão já fizeram mais de 16.500 mortos, segundo o jornal britânico Sunday Times, que cita informações recolhidas por uma rede de médicos iranianos que adiantaram que a maior parte dos mortos são pessoas abaixo dos 30 anos e que existem 330 mil feridos.

Por outro lado, a agência Reuters avança cinco mil mortos, entre eles 500 elementos das forças de segurança. Os dados são atribuídos a um membro do Governo iraniano sob anonimato, que acusa “terroristas e amotinados armados” de matar “iranianos inocentes”. No entanto, a organização curda Hengaw, com sede na Noruega, denunciou a morte de pelo menos um manifestante em resultado da tortura enquanto se encontrava preso.

Trata-se de Soran Feyzizadeh, de 40 anos, preso no dia 7 de janeiro durante os protestos e cuja morte foi comunicada à família dois dias depois. “O seu corpo era quase irreconhecível devido à extensão dos ferimentos causados ​​pelos repetidos golpes”, relatou Awyar Shekhi, representante da organização, acrescentando que a família foi obrigada a “pagar uma quantia pesada apenas para recuperar o corpo das autoridades”.

Um familiar próximo de Feyzizadeh relatou ao Guardian que foi impedido de regressar a Saqqez, no oeste do Irão, para participar no funeral. “A cidade estava militarizada e a circulação é completamente restrita”, afirmou. “Eu queria estar com a minha família durante este período, mas eles não permitiram”, acrescentou.

Rebin Rahmani indicou, ainda, que estão a ser investigadas outras mortes alegadamente ocorridas sob custódia das forças de segurança. Contudo, as organizações iranianas e internacionais têm destacado a dificuldade de alcançar a dimensão real da repressão dos protestos face à ausência de números oficiais e ao bloqueio da internet que foi imposto no país.

O Irão está a ser agitado por uma nova vaga de protestos desde 28 de dezembro, iniciada em Teerão por comerciantes e setores económicos afetados pelo colapso do rial, a moeda iraniana, e pela elevada inflação, alastrando-se depois a mais de 100 cidades do país. Os protestos acabaram por evoluir para um movimento de contestação do regime da República Islâmica.