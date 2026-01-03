"Morte a Khamenei!" Regime dos ayatollahs treme com manifestações e Trump ameaça intervir: Irão pode ter nova revolução?

Foi no Grande Bazar de Teerão, no coração da capital do Irão, que tudo começou. Vários comerciantes que vendiam naquele gigante mercado decidiram encerrar, no passado domingo, as lojas em protesto contra o estado da economia e a profunda desvalorização da moeda iraniana, o rial. Longe estavam os donos de estabelecimentos de imaginar que seriam os primeiros de uma nova vaga de manifestações no país — que se espalhou a várias cidades.

“Morte ao ditador”, “morte ao ayatollah”, “unidos somos mais fortes”. São vários os gritos que se ouvem nas manifestações em cerca de 50 cidades iranianas, que já duram há uma semana. Isolado internacionalmente, o Irão apresenta uma economia totalmente asfixiada pelas sanções internacionais de que é alvo. O regime não tem conseguido dar resposta ao aumento da taxa de inflação e à subida de custo de vida. A população sofre cada vez mais dificuldades no dia a dia — e, talvez por isso, talvez tenha perdido o medo e saído às ruas.

Os protestos já ganharam contornos violentos: pelo menos sete manifestantes terão morrido. Há várias manifestações marcadas para os próximos dias — e esta onda parece estar longe de acalmar. O governo, pela voz do Presidente Masoud Pezeshkian, tem reconhecido a precária situação da economia e diz querer negociar. “Temos ações fundamentais na agenda para reformar o sistema monetário e bancário e preservar o poder de compra da população.”

#BREAKING After two days of relative calm in Iran's capital, protesters poured into the streets of Tehranpars and Haft-Howz in eastern Tehran on Friday night, chanting "death to the dictator" and "death to Khamenei".pic.twitter.com/j9J4MT8z2E — Iran International English (@IranIntl_En) January 2, 2026

Mas estas promessas não acalmaram a população iraniana, que promete continuar a sair às ruas nos próximos dias. O regime parece estar a viver uma situação semelhante àquela que aconteceu há cerca de três anos, aquando da morte na prisão de Mahsa Amini, a jovem detida por ter quebrado as regras de utilização do véu islâmico. Na altura, o governo reagiu com pulso firme e conseguiu — através de detenções em massa e à força — travar os protestos.

Em 2026, há uma nova variável que pode mudar o jogo: o Presidente norte-americano, Donald Trump. Há um histórico de tensões entre a atual presidência dos Estados Unidos da América (EUA) e o regime iraniano. Usando como justificação a destruição do programa nuclear iraniano, Washington bombardeou o Irão em junho de 2025. Teerão também enfrentou Israel, o maior aliado dos EUA, na chamada “guerra de doze dias” em que os dois países estiveram envolvidos.

Em resposta às manifestações mais recentes, o Presidente dos Estados Unidos escreveu na Truth Social: “Se o Irão dispara e mata violentamente os manifestantes pacíficos, o que é costume acontecer, os Estados Unidos da América vão ir em seu auxílio. Estamos prontos para agir”. Donald Trump pressiona o regime iraniano, que já respondeu e disse que uma eventual intervenção norte-americana seria uma “linha vermelha”.