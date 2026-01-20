O Governo sírio anunciou esta terça-feira que as suas tropas detiveram 81 dos 120 membros do grupo terrorista Estado Islâmico que fugiram de uma prisão gerida pelas Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos.

Segundo avançou o Ministério do Interior em comunicado, o exército sírio entrou na segunda-feira na cidade de al-Shaddadi, após a fuga da prisão local, tendo detido 81 jihadistas e continuando agora os esforços para capturar os restantes, uma vez que se estima que possam existir cerca de 40 fugitivos ainda em fuga.

“Após entrarem na cidade, as unidades especializadas iniciaram operações de busca e rastreio minuciosas e organizadas dentro da cidade e dos seus arredores para perseguir os fugitivos e garantir a segurança”, acrescentou o ministério.

As FDS admitiram na segunda-feira ter perdido o controlo da prisão de al-Shaddadi depois de esta ter sido alvo de “ataques repetidos” por parte de grupos ligados ao Governo central.

Segundo as forças lideradas pelos curdos, as FDS tentaram repelir estes ataques durante horas, o que resultou em dezenas de baixas.

Por sua vez, as autoridades sírias afirmaram que foram as próprias FDS que libertaram os prisioneiros do Estado Islâmico.

De acordo com a aliança liderada pelos curdos, uma outra prisão que alberga jihadistas, na província vizinha de Raqqa, continua a ser alvo de ataques de grupos “afiliados a Damasco”, tendo sido cortado o abastecimento de água e diminuído o de alimentos e material médico.

Tudo isto acontece em plena aplicação de um cessar-fogo alcançado no domingo entre Damasco e os curdos sírios, que estão a entregar o controlo das suas áreas no nordeste do país às forças governamentais e deverão integrar os seus membros nas fileiras do Estado.