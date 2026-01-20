Ventura quer três debates em três semanas e acusa Seguro de estar a "fugir" dos frente a frente

Ventura critica “casta” e a defende bomba atómica só em “circunstâncias muito graves”

À noite, na primeira entrevista após a passagem à segunda volta, André Ventura criticou a “casta” que está “contra” si e a apoiar Seguro e que o torna um “alvo a abater”. Depois de atacar os “notáveis de fato e gravata”, o líder do partido assumiu que “pode não vencer” dia 8 de fevereiro por considerar que há um “movimento enorme contra” si e defendeu que pode “acontecer [Portugal ter] um Presidente da República não porque gostam dele, mas porque movimentos querem impedir que seja” Ventura em Belém.

Durante a entrevista na CMTV, André Ventura, questionado sobre se pode dizer que vai ser o Presidente de todos os portugueses, fez uma pequena pausa e afirmou: “Não. Não podemos. Sei que se perde votos com isto. Há uma dimensão em que si, na representação externa tenho de representar o país todo. Não quero ser o Presidente da República dos corruptos, dos pedófilos, das minorias que não querem trabalhar.”

André Ventura acredita que os portugueses não gostam de conflitos políticos e assegurou que, se chegasse a Belém, só dissolveria a Assembleia da República em “circunstâncias muito graves e muito incontornáveis”. Deu dois exemplos, “uma impossibilidade total de gestão da governação por bloqueios políticos inultrapassáveis” e “em caso de suspeitas graves de corrupção, de desvio de dinheiro público, sobre a figura do primeiro-ministro ou ministros responsáveis”. A somar a isso, deixou a garantia de que nunca vai usar a bomba atómica “nem por preferências nem para fazer que nenhum partido chegue lá”, nem sequer o seu próprio, segundo disse.

Já sobre um possível choque entre Belém em São Bento, Ventura explicou que a estabilidade não pode ser o único critério, mas esclareceu: “Não acho que se deva dissolver a AR por dá cá esta palha.” “Se a ideia é não fazer nada, mais vale deixarem-se da eleição do Presidente da República, metemos um tipo qualquer a fazer de rei”, disse, garantindo que não quer ser “o Américo Tomás” atual.

Já noutro dos temas que precisaria de se pronunciar vencesse as eleições, a reforma laboral, não deu garantias de promulgação. Acredita que é preciso uma “reforma laboral”, mas considerou que esta não é a “lei no sentido certo”, realçando “tópicos errados” como a amamentação, o trabalho por turnos, as horas extraordinárias e nos despedimentos”. Por isso, explica, procuraria que politicamente não se chegasse a esse ponto. “Se chegasse ao ponto em que visse que a lei é contrária a quem trabalha e valoriza mais quem não trabalha, vetava. Mas procurarei evitar conflitos dessa natureza e acho que os portugueses não gostam disso”, vincou, lembrando que tem uma “influência acrescida” por ser também líder do Chega.

Porém, vê nisso um benefício: “Num contexto destes, só não haverá consensos, com um Governo que é do PSD, com uma maioria da oposição que é do Chega, se não quisermos e estivermos de má vontade.”

No mesmo sentido, Ventura também afirmou que para que haja um Orçamento do Estado “todos têm de fazer a sua parte”, crente de que o Governo perceberá que as pessoas querem “outro tipo de exigência” se chegar ao Palácio de Belém, e garantindo que, “dentro do quadro” parlamentar que existe, deve ser “evitável um país sem Orçamento”.

“Entre mim e António José Seguro o Governo pode encontrar em mim um Presidente mais exigente, confrontacional às vezes, mas encontrará em mim um Presidente leal, transparente e que diz o que tem de ser dito. E acho que isso é melhor para o Governo do que a sonsice e os jogos de bastidores a que António José Seguro está habituado.”

André Ventura acusou ainda António José Seguro de não ter ideias. “Eu não conheço uma ideia concreta de António José Seguro em nada”, atirou, frisando que “as pessoas não estão a escolher o melhor amigo ou o noivo”, estão a “escolher o homem que vai liderar o país”. “Não quero um Presidente jarra de enfeitar“, repetiu, prometendo que manteria a “linguagem” se chegasse a Palácio de Belém: “Lembro-me de um Presidente que disse que Armando Vara tinha de sair de ministro.”

“As pessoas vão estar a escolher o líder de Portugal. António José Seguro tem defendido tudo o que PS defendeu em termos de impostos”, criticou, questionando-se como vê “liberais na televisão” a defender o voto no socialista.

Confrontado com os números do resultado eleitoral e a possibilidade de ter perdido votos para quem o gostaria de ver em São Bento, Ventura reconheceu que há pessoas que lhe dizem que seria melhor primeiro-ministro, mas disse ser “evidente” que quer ganhar estas presidenciais. “As pessoas acreditaram nos motivos da minha candidatura”, concluiu o líder do Chega.

“Não estou em cálculos de como é que o Chega ou o PSD ficarão se eu for eleito. O país é mais importante do que qualquer partido”, sublinhou, assumindo que “pode não vencer” porque há um “movimento enorme contra” si. “Custa-me poder acontecer termos um Presidente da República não porque gostam dele, mas porque movimentos querem impedir que seja eu.” “É uma espécie de eleição pela negativa”, resumiu.