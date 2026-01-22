A Paramount não desiste de comprar a Warner Bros, mesmo que a gigante de TV e cinema continue a dar preferência à oferta da Netflix.

Esta quinta-feira, a Paramount renova a confiança na sua oferta e “solicita aos acionistas da Warner Bros Discovery (WBD) que votem contra a transação da Netflix”. Na terça-feira, a Netflix apresentou uma emenda à oferta, passando a oferecer 27,75 dólares por ação da WBD pagos totalmente a dinheiro. Na versão anterior, oferecia uma combinação de pagamento de dinheiro e ações.

Na documentação, a Paramount de David Ellison afirma que a sua oferta de 30 dólares por ação da WBD, completamente em dinheiro, é superior à transação da Netflix.

A Paramount também prolonga esta oferta de compra até 20 de fevereiro de 2026. A empresa está disposta a dar 108,4 mil milhões de dólares (cerca de 92,56 mil milhões de euros) para ficar com todos os negócios da WBD, mas a oferta que fez expirou a 21 de janeiro. Ao renovar o prazo, dá mais tempo aos acionistas para analisarem a proposta.

Em comunicado, a Paramount volta a argumentar que a transação da Netflix “enfrenta risco regulatório porque iria reforçar a concentração de mercado”. Por sua vez, “a junção com a Paramount iria melhorar a concorrência e fortalecer as perspetivas de longo prazo na indústria de entretenimento”.

A Netflix foi a escolhida pela WBD para ficar com os estúdios de cinema, televisão e toda a propriedade intelectual dos centenários estúdios, excluindo o negócio de canais de cabo. A Paramount quer a totalidade dos ativos da WBD.

Em várias ocasiões, a WBD já rejeitou a oferta da Paramount.