O novo EX60, agora apresentado pela Volvo, é um modelo em que a marca deposita grande responsabilidade, uma vez que se trata da versão eléctrica do XC60, com mecânicas a combustão, que é desde há muito o modelo mais vendido da marca sueca. Com 4,803 m de comprimento e 2,970 m de distância entre eixos, o novo SUV exclusivamente a bateria é concebido sobre a plataforma SPA3 do grupo Geely, a mais recente e similar à estreada no ES90, sendo uma evolução da SPA2 a que a marca recorreu para conceber o SUV eléctrico EX90.

Comparado com o XC60, o novo EX60 possui uma largura e altura similar, mas é cerca de 10 cm mais comprido, todos eles devidos à maior distância entre eixos, o que deixa antever um habitáculo com dimensões mais generosas e, sobretudo, mais espaço para as pernas de quem se senta atrás. E até no espaço para arrumar bagagens há vantagens, na medida em que aos 483 litros disponibilizados pelo XC60 a combustão, o EX60 a bateria contrapõe com 588 litros, divididos pela mala tradicional (523 l) e pela frunk (58 l), a pequena mala sob o capot dianteiro.

O Volvo EX60 visto por dentro 4 fotos

Em termos estéticos, o EX60 está em linha com a linguagem estilística para os seus modelos a bateria, como é o caso do EX90, o topo de gama da Volvo que, curiosamente, está demasiado próximo do novo EX60, oferecendo mais 17 cm no comprimento e somente mais 1,5 cm na distância entre eixos. O esforço da marca em aproveitar as alterações estéticas para optimizar a eficiência aerodinâmica está patente na evolução do Cx, com o XC60 a reivindicar 0,32 e o EX60 a melhorar esta fasquia para apenas 0,26.

Mecânicas RWD e AWD, alimentadas por baterias gigantes

Para locomover o EX60, a Volvo foi ainda mais longe do que já tinha ido com o EX90, apesar deste ser o topo de gama, mas também maior e mais pesado — em mais de 350 kg em igualdade de potência e capacidade da bateria —, certamente devido ao facto de o novo SUV usufruir das vantagens proporcionadas pela também nova plataforma SPA3. A versão mais simples do EX60 adopta a denominação P6 Eléctrico e é proposta, tal como as restantes, em dois níveis de equipamento, a Plus e a Ultra, montando um só motor atrás (RWD) com 374 cv, alimentado por uma bateria com 83 kWh (80 kWh úteis).

Os pormenores mais marcantes do Volvo EX60 5 fotos

Para os clientes mais exigentes, existe o EX60 P10 AWD Eléctrico que instala um motor em cada eixo (para assegurar tracção 4×4 ou AWD), totalizando 510 cv, alimentados por uma bateria com 95 kWh de capacidade (91 kWh úteis). Quem pretenda um SUV mais desportivo, mas sobretudo com uma “autonomia-canhão”, o EX60 avança com o P12 AWD Eléctrico. Este modelo, que disputa o mercado com rivais como o BMW iX3 50 xDrive, Porsche Macan Turbo ou Tesla Model Y Performance, monta igualmente dois motores, mas desta vez a totalizar 680 cv, assumindo-se como o mais potente do segmento. A bateria é também a que oferece mais capacidade entre os SUV desta bitola, com 117 kWh (112 kWh úteis), solução que eleva os custos e o peso, mas que fará as delícias dos condutores em busca de maior autonomia.

Autonomia é palavra de ordem, sem sacrificar performance

A Volvo surpreendeu o mercado quando auto-limitou os seus modelos a uma velocidade máxima de 180 km/h, por motivos de segurança, mas ao que parece não há limitações relativas à capacidade de arranque e, por tabela, nas acelerações para realizar ultrapassagens ou para sair de uma situação de aperto. Daí que o EX60 P6 Eléctrico anuncie 5,9 segundos de 0-100 km/h, enquanto o EX60 P10 AWD Eléctrico é substancialmente mais rápido ao chegar aos 100 km/h em apenas 4,6 segundos. Mas o melhor neste capítulo é mesmo o EX60 P12 AWD Eléctrico, que recorre aos seus 680 cv para franquear esta fasquia em apenas 3,9 segundos. De recordar que o BMW iX3 50 xDrive anuncia 4,9 segundos, o Model Y Performance 3,5 segundos e o Porsche Macan Turbo 3,3 segundos.

Já aqui avançámos que um dos principais trunfos do EX60 é a generosa capacidade das suas baterias, bem como uma eficiência que lhe permite necessitar de menos energia do que a maioria dos seus concorrentes para percorrer a mesma distância. A prova surge quando o P6 Eléctrico com 374 cv reivindica 620 km entre visitas ao posto de carga, com uma capacidade de 80 kWh úteis, enquanto o P10 AWD Eléctrico (510 cv) monta um acumulador com 91 kWh úteis que lhe assegura uma autonomia de 660 km. O novo recordista neste domínio é o P12 AWD Eéctrico (680 cv), que usufrui da sua imensa bateria (112 kWh úteis) para anunciar a possibilidade de percorrer em WLTP um total de 810 km com uma só carga. E caso a Volvo decidisse utilizar a bateria grande num EX60 P6, então a autonomia facilmente ultrapassaria 900 km.

Além da grande autonomia, há um outro pormenor que certamente vai agradar aos potenciais clientes. Referimo-nos à potência de carregamento, o que permite estar menos tempo parado no posto de carga, com o SUV da Volvo na versão P6 a aceitar até 275 kW, para o P10 carregar a 375 kW e o mais potente P12 com a maior bateria lidar com uma potência de até 500 kW, batendo mais um recorde para veículos eléctricos fabricados em série.

Encomendas já abriram. Preços arrancam nos 67 mil euros

Já é possível encomendar entre nós o novo EX60, com as entregas a estarem agendadas para o Verão. Os preços arrancam nos 67.906€ para a versão P6 Eléctrico Plus, com o valor a subir para 74.917€ para o P6 Eléctrico Ultra. O P10 AWD Eléctrico Plus é comercializado por 70.981€ (77.992€ a Ultra), enquanto o P12 AWD Eléctrico Plus exige um investimento de 77.131€ (84.142€ a Ultra). Posteriormente, a partir de meados de 2027, a Volvo irá completar a gama do EX60 com uma versão mais aventureira, a Cross Country, de que falaremos posteriormente.