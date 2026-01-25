“Eleição dos Bichos”

Texto e ilustrações de André Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo e Pedro Markun

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 12,50€

Idade: +4

Protagonizada por animais, Eleição dos Bichos é uma fábula que nos chega do Brasil para falar da importância do voto em democracia. Tudo começa no dia em que o leão resolve desviar toda a água do rio para construir uma piscina em frente à toca e os animais da floresta decidem dizer basta “aos mandos e desmandos do rei” e convocar eleições para escolher um novo líder. Assim se explica o que é uma campanha, um candidato, um governo, um comício, um debate ou quais as regras de uma eleição – é proibido dar presentes aos eleitores e devorar os adversários, por exemplo. Uma forma divertida e clara de explicar e valorizar o que é a democracia, com direito a um desfecho – neste caso, um presidente – decidido pela maioria das crianças que participaram em oficinas com os autores em São Paulo e Florianópolis.

“Eu Voto! A Minha Escolha Faz Diferença”

Texto: Mark Shulman

Ilustrações: Serge Bloch

Editora: Fábula

Preço: 13,95€

Idade: +7

Mark Shulman parte de situações do dia a dia – “o que preferes? Maçãs ou laranjas? Canetas ou lápis? Trampolins ou piscinas?” – para explicar a importância do voto de forma divertida e acessível aos futuros eleitores. Sabendo que em democracia às vezes perdemos, outras vezes ganhamos, os autores mostram a importância de fazer escolhas informadas, desde a mais tenra infância. Shulman é americano e o ilustrador Serge Bloch é francês, mas a edição portuguesa vem acompanhada de um texto de Rita Canas Mendes (que assina também a tradução) onde se explica como funcionam e para que servem as eleições em Portugal. Ou seja, não há desculpas para não abrir os braços e exclamar com orgulho, como na capa: “EU VOTO! A minha escolha faz diferença”.

“É Assim a Ditadura”

Texto: Equipo Plantel

Ilustrações: Miker Casal

Editora: Orfeu Negro

Preço: 14,50€

Idade: +6

Entre 1977 e 1978, pouco depois da morte de Franco e em plena época de transição democrática, saiu em Espanha uma coleção chamada “Livros para o Amanhã”, com quatro títulos politicamente educativos, entre eles É Assim a Ditadura. Quarenta anos depois, e porque deste lado da Península Ibérica o tema também nos é próximo – e a memória às vezes curta –, em 2017 a coleção foi publicada em português pela editora Orfeu Negro, com um questionário no final para saber a opinião dos mais pequenos, num espírito verdadeiramente democrático. Apoiado em afirmações breves e comparações fáceis de compreender por uma criança, apesar da gravidade do assunto, neste segundo volume mostra-se o que é uma ditadura e como é viver sem liberdade – para que amanhã a história não se repita.

“Sim, Sr. Presidente!”

Texto: Paula Fernandes

Ilustrações: Sara Paz

Editora: Booksmile

Preço: 15,95€

Idade: +7

Quem será o próximo Presidente da República de Portugal ainda não se sabe, mas quem foram os outros 20 é o grande tema deste livro, lançado em 2025. Sim, Sr. Presidente!, de Paula Fernandes, conta a história, até ao presente, da República em Portugal, através dos seus protagonistas. De Manuel de Arriaga a Marcelo Rebelo de Sousa, cada presidente tem direito a um retrato “oficial” – ilustrado por Sara Paz –, e é acompanhado de uma biografia resumida e acessível, uma barra cronológica e algumas curiosidades. Com formação em História e também na área educativa, a autora não esquece como aliciar os mais jovens e junta também várias atividades práticas para fazer, em casa ou na escola. Pontos extra por mostrar ainda outras caras da República que não chegaram ao poder, mas que foram igualmente importantes, como a primeira mulher a votar em Portugal (a médica Carolina Beatriz Ângelo), e Humberto Delgado, o “general sem medo”, candidato presidencial às eleições de 1958, em plena ditadura.

“Democracia!”

Texto e ilustrações: Philip Bunting

Editora: Booksmile

Preço: 15,95€

Idade: +7

Conhecido pelos livros que desconstroem temas difíceis com humor – de Como Aqui Chegámos? a Quem Sou Eu? –, Philip Bunting faz o mesmo com a “ideia poderosa, mas frágil”, chamada democracia. Comparando o sistema democrático a “uma plantinha cujas sementes foram semeadas há muito tempo”, na Grécia Antiga, o autor mostra como é importante cada nova geração cuidar dela para que cresça, e de que forma está relacionada com outros conceitos igualmente importantes como paz, igualdade, segurança, voz, direitos e liberdade. Verdadeiro adubo numa era que oscila entre a apatia e o rastilho curto, metade do livro ensina as crianças a terem uma voz ativa no dia-a-dia e a acrescentarem algo de bom ao mundo.

“Daqui Ninguém Passa!”

Texto: Isabel Minhós Martins

Ilustrações: Bernardo P. Carvalho

Editora: Planeta Tangerina

Preço: 16,90€

Idade: +3

Montado num cavalo, um general zangado põe-se a gritar, ainda nem a história começou: “A partir de agora vai ser assim, não percam o vosso latim”. Rapidamente, um guarda aparece de plantão entre as duas páginas do livro, e a ordem é absurda mas clara: Daqui ninguém passa. Uma a uma, outras personagens vão chegando, e a página da esquerda rapidamente está lotada de gente indignada e impedida de prosseguir caminho. Com humor, Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho constroem este belíssimo e premiado livro sobre o tema do autoritarismo, deixando as páginas cada vez mais preenchidas falarem por si – e falam de temas bonitos como as revoluções pacíficas –, e mostrando como um general zangado rapidamente se esvazia, se não tiver ninguém que o oiça (nem mesmo o cavalo).

“Política para Crianças”

Texto: Mafalda Cordeiro

Ilustrações: Rita Antunes

Editora: Booksmile

Preço: 16,45€

Idade: +7

Na sua estreia na literatura infantil, Mafalda Cordeiro propôs-se um desafio gigante: explicar a política às crianças. Com a ajuda das ilustrações de Rita Antunes, acabou a fazer um guia para a família inteira. Dividido em oito grandes capítulos, o livro percorre as origens da política, aborda temas como a diferença entre Estado e Governo, a divisão de poderes, as eleições e os diferentes regimes políticos, e mostra, de forma clara, como este é um tema omnipresente no dia-a-dia, que não está apenas em São Bento e no Palácio de Belém, mas dentro da escola, na aula de basquetebol e até na comida servida na cantina. Com exemplos práticos e atividades, Política para Crianças alerta os mais novos para a importância da cidadania participativa e dos valores democráticos na construção de um futuro melhor. Não é de estranhar que num ano a obra tenha sido incluída no Plano Nacional de Leitura e vá já na terceira edição.

“Constituição – o Jogo”

De: Editora Triciclo e associação Beira Serra

Preço: 20€

Idade: +8

Aqui está uma ideia original: um jogo de tabuleiro onde se aprendem, a brincar, os valores da Constituição da República Portuguesa. Com casas de avanço e recuo que percorrem o direito à educação, à cultura, à saúde, à liberdade de imprensa, a eleições livres, às manifestações e à defesa do ambiente, o jogo inclui mímicas, perguntas e até coligações. Criado no âmbito do Projeto Civitas e nascido também ele de uma coligação, Constituição – o Jogo foi pensado pela associação Beira Serra e a Triciclo Editora (que assina o grafismo), com a ajuda de mais de 190 crianças e a consultoria científica da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco e da Assembleia da República. No final – não é spoiler –, ganha quem conquistar mais cravos.