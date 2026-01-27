Mais de 70.000 pessoas fugiram do noroeste do Paquistão face à incerteza de uma operação militar contra os talibãs paquistaneses, avançaram esta terça-feira as autoridades locais.

Os habitantes de Tirah, uma região junto à fronteira com o Afeganistão, começaram a abandonar o local há cerca de um mês após líderes religiosos e locais terem alertado para a possibilidade de confrontos.

Contudo, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Mohammad Asif, refutou a alegação dos residentes e das autoridades da província.

Asif disse que nenhuma operação militar estava em andamento ou planeada em Tirah, uma cidade na província de Khyber Pakhtunkhwa.

Em declarações numa conferência de imprensa em Islamabade, o ministro da Defesa disse que as condições climatéricas adversas, e não a ação militar, motivava a migração.

As declarações foram feitas apenas semanas após os residentes começarem a fugir de Tirah a recomendação dos líderes locais, que encorajaram que o fizessem até 23 de janeiro.

Em agosto do ano passado o Paquistão lançou uma operação militar contra o grupo talibã paquistanês conhecido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP, no distrito de Bajau, também a noroeste.

Centenas de milhares de pessoas fugiram da localidade devido ao conflito.

O porta-voz do governo provincial de Khyber Pakhtunkhwa, Shafi Jan, responsabilizou o Governo federal pela situação.

Apesar da situação, o porta-voz assegurou que o governo provincial está a auxiliar os deslocados.

Já o ministro-chefe de Khyber Pakhtunkhwa, Suhail Afridi, cujo partido é liderado pelo ex-primeiro-ministro Imran Khan, que está preso, criticou os militares e disse que o seu governo não permitirá que as tropas lancem uma operação em grande escala em Tirah.

Os militares afirmam que continuarão as operações baseadas em informações de inteligência contra o Talibã paquistanês.

Embora seja um grupo separado, o TTP ganhou força desde que os talibãs afegãos voltaram ao poder no Afeganistão em 2021.

As autoridades afirmam que muitos líderes e combatentes do TTP encontraram refúgio no Afeganistão e que centenas deles cruzaram a fronteira para Tirah, muitas vezes usando os residentes como escudos humanos quando os seus esconderijos são invadidos.

Os deslocados que abandonam Tirah têm-se dirigido até Barra, onde as autoridades locais já registaram a chegada de pelo menos 10.000 famílias, cerca de 70.000 pessoas.

Segundo um administrador do governo local que supervisiona os esforços de socorro Tirah tem uma população de cerca de 150.000 habitantes.

Um dos residentes deslocados de Tirah, Zar Badshah, de 35 anos, disse ter partido com a sua mulher e quatro filhos após as autoridades terem ordenado a evacuação.

Badshah disse que granadas de morteiro explodiram em várias aldeias nas últimas semanas, matando uma mulher e ferindo quatro crianças na sua aldeia.

“Os anciãos da comunidade disseram-nos para partir. Eles instruíram-nos a evacuar para locais mais seguros”, afirmou.

Apesar de o Paquistão acusar o Afeganistão de dar refúgio ao TTP a administração talibã de Cabul rejeita essas acusações.

Aliados ideológicos dos talibã afegãos, os membros do TTP são acusados por Islamabade de realizarem vários ataques no país.