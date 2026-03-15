O CDS-PP/Madeira criticou este domingo a estrutura nacional do seu partido e o PSD por terem votado contra projetos de lei que pretendiam garantir o pagamento do subsídio de doença a 100% para os doentes com cancro.

“O CDS-PP Madeira não se revê no sentido de voto assumido pelo CDS e pelo PSD nesta matéria, por entender que o mesmo contraria a matriz ideológica que presidiu à fundação de ambos os partidos, bem como os princípios democrata-cristãos e social-democratas consagrados nos seus Programas e Estatutos”, salientam os centristas madeirenses, numa nota enviada às redações.

Na sexta-feira, o parlamento rejeitou projetos de lei de partidos da oposição que pretendiam garantir o pagamento do subsídio de doença a 100% para os doentes com cancro e reforçar os seus direitos laborais.

Os diplomas foram apresentados pelo BE, PAN, PCP, Chega, Livre e IL e mereceram o voto contra das bancadas do PSD e do CDS-PP, que suportam o Governo, e a abstenção do grupo parlamentar do PS, que anunciou uma declaração de voto escrita sobre o conjunto de iniciativas legislativas votadas.

Atualmente, o subsídio de doença para doentes oncológicos varia entre os 55% e os 75% do seu rendimento de referência, percentagem que é aplicada conforme a duração da baixa médica.

O CDS-PP/Madeira, liderado por José Manuel Rodrigues, “lamenta profundamente a posição assumida por forças políticas que, tendo especiais responsabilidades governativas e parlamentares, falharam num tema em que o dever moral devia ter prevalecido sobre qualquer cálculo político”.

“Há matérias em que a responsabilidade política não pode ser substituída por teorias financeiras, malabarismos técnicos ou justificações burocráticas. Quando está em causa a dignidade de pessoas fragilizadas pela doença, o critério essencial deve ser o da humanidade, da empatia e da solidariedade”, considera a estrutura regional do CDS.

“O CDS-PP Madeira espera, por isso, que o CDS e o PSD, enquanto forças que suportam o Governo da República, reconsiderem a sua posição sobre esta matéria, permitindo que os doentes oncológicos possam beneficiar do subsídio de doença a 100%, como impõem elementares razões de humanismo, justiça e solidariedade”, é reforçado na mesma nota.