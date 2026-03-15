A UEFA anunciou este domingo que a Finalíssima entre Espanha e a Argentina — seleções que venceram as últimas edições do Campeonato da Europa e da Copa América — não vai realizar-se. A UEFA explica que a decisão de cancelar a partida entre as duas seleções, e que estava prevista para 27 de março, no Qatar, não terá lugar porque “não foi possível chegar a acordo com a Argentina a propósito de uma data alternativa” para o encontro.

A decisão acaba de ser anunciada através de um comunicado publicado no site da UEFA. Num longo texto, a entidade que regula o futebol europeu refere que, “depois de muita discussão entre a UEFA e as autoridades ligadas à organização, no Qatar, anuncia-se que devido à atual situação política na região, a Finalíssima entre Espanha, vencedora do Euro-2024, e Argentina, campeã da Copa América-2024, não poderá ser disputada, como era esperado, no Qatar, a 27 de março”.

A UEFA refere ainda que, ao longo das últimas semanas, desde que o conflito no Médio Oriente tomou proporções regionais, “explorou alternativas fiáveis, mas cada uma delas revelou-se inaceitável para a Associação de Futebol Argentina”. De recordar que, na lista de se possibilidades, estava Lisboa, com a prova a poder realizar-se no Estádio da Luz.

E ainda explica os vários cenários equacionados. Num primeiro momento, foi ponderado realizar-se a Finalíssima no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu, com uma divisão equitativa das bancadas entre os adeptos das duas seleções. Uma solução que “teria possibilitado um cenário de nível mundial”, mas que a Argentina recusou. Ainda foi analisado um cenário a duas mãos, entre Madrid e Buenos Aires. E, por fim, a Argentina terá aceitado jogar na Europa, num estádio neutro para as duas seleções, a 27 de março ou, em alternativa, a 30 de março. Essa terceira hipótese foi igualmente rejeitada”.

Como última solução, a Argentina sugeriu disputar a Finalíssima depois do Campeonato do Mundo deste ano. Mas a opção foi excluída por falta de datas de Espanha. A seleção sul-americana ainda propôs que o jogo acontecesse a 31 de março, mas “a data mostrou ser impossível de funcionar”.