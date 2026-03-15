Chegou a batalha pelo terceiro lugar. O que há poucos meses parecia impensável, tornou-se realidade com o despedimento de Ruben Amorim e a chegada de Michael Carrick que, em oito jornadas de Premier League ao serviço dos Manchester United, venceu seis jogos, empatou um e consentiu apenas uma derrota, em casa do Newcastle (1-2). O antigo jogador dos red devils operou uma fantástica recuperação que atirou o clube de Manchester para a sua melhor série dos últimos cinco anos e o terceiro lugar do Campeonato inglês, em igualdade pontual com o Aston Villa, o adversário deste domingo.
O DeLorean de Bruno não evitou um regresso ao passado: United sofre primeira derrota com Carrick frente ao Newcastle (e a jogar com mais um)
“Ele está a fazer um excelente trabalho, sim, sem dúvida. Deixar de ser treinador interino? Não, não vou por aí. Champions? Claramente estamos a pensar nisso, mas ainda faltam sete ou oito jogos, por isso ainda há um longo caminho a percorrer”, explicou, nos últimos dias, Jim Ratcliffe, dono do Man. United. “Precisamos de colocar tudo assente no chão, não há outra forma. Pode mudar, pode não mudar. É preciso haver uma grande mudança para a qualificação para Champions não chegar ao quinto lugar mas, em última análise, isso é algo que não conseguimos controlar. Idealmente queremos terminar acima disso. Portanto, não estamos a pensar no que vai ser suficiente. É literalmente jogo a jogo. Parece muito óbvio, mas não podes perspetivar se vais terminar em quarto ou quinto. Vamos para jogo todos envolvidos nesse jogo”, explicou o treinador.
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— Manchester United (@ManUtd) March 15, 2026
Sem surpresas nos onzes, que voltaram a ter Diogo Dalot e Bruno Fernandes em campo, a primeira parte foi pautada pelo equilíbrio e pela ligeira superioridade do Man. United, mas o intervalo acabou por chegar sem nenhuma ocasião de golo e com apenas um remate à baliza. Contudo, tudo mudou no regresso ao relvado dos protagonistas ao relvado de Old Trafford. Os red devils tiveram uma entrada forte e quase chegaram ao golo logo a abrir, com Emiliano Martínez a travar o remate de Bryan Mbeumo (52′). No canto, Bruno levantou para o primeiro poste, onde Casemiro saltou mais alto e cabeceou para o fundo da baliza (53′). Na resposta, um cruzamento-remate de Lucas Digne acabou por encontrar Ross Barkley que, com um remate colocado e de primeira, empatou o jogo (64′).
Bruno Fernandes iguala Beckham nas 15 assistências ????
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) March 15, 2026
No meio da confusão, Ross Barkley
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) March 15, 2026
Logo a seguir, Bruno Fernandes isolou Matheus Cunha com um fantástico passe pelo chão e, na cara de Dibu, o brasileiro não desperdiçou (71′). Com esta assistência, o internacional português fez o seu 16.º passe para golo na Premier League e superou David Beckham (em 1999/00) como jogador da equipa de Manchester com mais assistência no Campeonato. O recorde absoluto pertence a Kevin de Bruyne (2019/20) e a Thierry Henry (2002/03), que fizeram 20 assistências. Já na parte final do jogo, Benjamin Sesko, que tinha acabado de entrar, arrumou com as contas depois de um cruzamento do brasileiro, que tabelou em dois adversários (81′).
Matheus Cunha naquela fugida ????
???????????????????????????? @premierleague | @ManUtd 2 x 1 @@AVFCOfficial
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) March 15, 2026
É a vez de Šeško e a vitória do United parece certa ????♂️
???????????????????????????? @premierleague | @ManUtd 3 x 1 @@AVFCOfficial
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— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) March 15, 2026
Com esta importante vitória, o Man. United isolou-se no terceiro lugar da Premier League, com 54 pontos, mais três que o Aston Villa e seis que Chelsea e Liverpool, ainda que os reds tenham um jogo a menos. Na próxima jornada, os red devils vão visitar o terreno do Bournemouth.