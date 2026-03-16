A primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, foi diagnosticada com cancro de mama em fase inicial, anunciou o Presidente Donald Trump nesta segunda-feira.

Apesar do diagnóstico, Wiles decidiu permanecer em funções e continuará a gerir as operações diárias da Ala Oeste. Segundo Trump, ela passará a maior parte do tempo na Casa Branca durante o tratamento. “A sua força e o seu empenho em continuar a desempenhar o trabalho que adora e que faz tão bem, mesmo enquanto está a fazer tratamento, dizem tudo o que é preciso saber sobre ela”, escreveu Trump na Truth Social.

Trump não detalhou a duração do tratamento nem revelou informações adicionais sobre o estado de saúde de Wiles, que diz ter informado o Presidente do seu diagnóstico depois de ter tomado conhecimento na semana passada. Susie Wiles, de 68 anos, tem sido uma figura central na equipa de Donald Trump e desempenhou um papel-chave na campanha presidencial de 2024.

“Estou grata por ter uma equipa de médicos excecional que detetou o cancro numa fase inicial e está a orientar os meus cuidados, e sinto-me encorajada por um prognóstico favorável”, afirmou Wiles ao The New York Times. “Estou também profundamente grata pelo apoio e encorajamento do Presidente Trump enquanto faço o tratamento e continuo a desempenhar as minhas funções atuais.”

“Quase uma em cada oito mulheres nos Estados Unidos enfrentará este diagnóstico”, declarou. “Todos os dias, estas mulheres continuam a criar as suas famílias, a ir trabalhar e a servir as suas comunidades com força e determinação. Agora, passo a fazer parte desse grupo.“