A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 43 anos, suspeito dos crimes de violação agravada e de violação de domicílio, ocorridos nos concelhos da Maia e de Gondomar, distrito do Porto, que vitimaram duas mulheres, uma delas menor.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a PJ conta que, na terça-feira, deteve “um predador sexual, presumível autor dos crimes de violação agravada e violação de domicílio, ocorridos em final de fevereiro e no mês em curso, na Maia e em Gondomar, que vitimaram duas mulheres, sendo uma menor de idade”.

“A investigação teve início após informação de que uma menor teria sido violada por um homem, quando se deslocava de casa para o ATL [Atividades de Tempos Livres], tendo o crime ocorrido na via pública, em local pouco frequentado”, indica esta força de investigação criminal.

A Diretoria do Norte da PJ viria a apurar que “o suspeito teria seguido os passos da vítima até vir a consumar os seus intentos criminosos, levando os investigadores a acreditar que não se trataria de um caso isolado, mas de um modus operandi, com alvos definidos, tudo apontando para que se tratasse de um predador sexual”.

“Identificado o suspeito, seguiram-se diligências no sentido de lhe seguir os movimentos, verificando-se que, nos últimos dias, vigiou uma residência em Gondomar onde viviam mulheres jovens, possíveis alvos”, lê-se no comunicado.

Ao início da manhã de terça-feira, na sequência de vigilâncias, a PJ diz que foi possível detetar o suspeito quando este se preparava para escalar e entrar na residência, sendo, nesse momento, abordado por inspetores da polícia.

“Dos elementos de prova recolhidos, foi possível relacionar o visado com inúmeras situações de violação e coação sexual de mulheres jovens que residiam sozinhas ou com outras mulheres em apartamentos situados ao nível do primeiro andar dos respetivos prédios”, sublinha a PJ.

Segundo a investigação, após escolher as vítimas, o detido acedia, pela madrugada, aos seus quartos, através do escalamento das fachadas dos imóveis, entrando pelas janelas ou varandas que se encontravam abertas ou de fácil abertura.

“Após ter o domínio das situações, denotando muita calma e à vontade, coagia as vítimas a práticas sexuais abusivas”, frisa a PJ.

Esta força de investigação criminal refere que “estas situações vinham ocorrendo, pelo menos, desde janeiro deste ano, numa área muito delimitada da cidade do Porto, que provocaram grande alarme social e pânico nas vítimas e nos residentes dos prédios em causa”.

“Levando algumas delas a abandonar os imóveis que tinham arrendado”, frisa a PJ.

O detido, com 43 anos, operário da construção civil, tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e outros crimes violentos, “com cumprimento de pesada pena de prisão efetiva”.

O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.