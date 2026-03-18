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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, afirmou esta quarta-feira que o sistema político iraniano “não irá mudar significativamente” após as mortes do antigo Líder Supremo, Ali Khamenei, e do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Larijani.

Os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e Israel, acusam Teerão de desenvolver armas nucleares, apesar de as autoridades iranianas afirmarem que o seu programa nuclear tem fins exclusivamente civis.

“Não sei porque é que os norte-americanos e os israelitas ainda não compreenderam este ponto: a República Islâmica do Irão possui uma estrutura política sólida, com instituições políticas, económicas e sociais bem estabelecidas”, disse Araghchi. “A presença ou ausência de um único indivíduo não afeta esta estrutura“, acrescentou.

“É claro que os indivíduos são influentes e cada pessoa desempenha o seu papel — alguns melhor, outros pior, outros menos —, mas o que importa é que o sistema político no Irão é uma estrutura muito sólida”, sublinhou.

“Não tivemos ninguém mais importante do que o próprio líder, e mesmo quando o líder foi martirizado, o sistema continuou a funcionar e providenciou imediatamente um substituto”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros, dando o exemplo de que “se alguma vez o ministro dos Negócios Estrangeiros for martirizado, acabará por haver outra pessoa para ocupar o cargo”.

O Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) afirmou esta quarta-feira ter lançado um ataque com mísseis contra Telavive, em retaliação pela morte de Ali Larijani. A instituição assegurou, num comunicado divulgado pelos meios de comunicação oficiais iranianos, que a ofensiva faz parte da “onda 61” da operação “Promessa Cumprida 4” e que utilizou mísseis de vários tipos, nomeadamente “Khorramshahr 4”, “Qadr”, “Emad” e “Kheibar Shekan”, alguns deles com capacidade para ogivas múltiplas.

O IRGC afirmou que os projéteis atingiram “mais de 100 alvos militares e de segurança” e garantiu que os sistemas de defesa aérea israelitas foram ultrapassados durante o ataque. Além disso, indicou que partes de Telavive teriam sofrido cortes de energia elétrica e que a resposta dos serviços de emergência foi dificultada.