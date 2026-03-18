Trump sugere que Venezuela se torne parte dos EUA após vencer Mundial de Basebol

A reação de Trump reitera um seu comentário de segunda-feira, quando celebrou a vitória da Venezuela sobre a Itália na meia-final, em que Trump disse: “Coisas boas têm acontecido à Venezuela ultimamente. Qual será o segredo… 51.º Estado?”.

A 5 de março, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou um acordo com o Governo interino da Venezuela para “restaurar as relações diplomáticas e consulares”, dois meses após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Posteriormente, a 10 de março, o Departamento de Estado notificou o tribunal de Nova Iorque responsável pelo processo contra Maduro de que tinha reconhecido formalmente Delcy Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.

Também na terça-feira, a líder da oposição e vencedora do Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado, celebrou a vitória da Venezuela no Clássico Mundial de Basebol.

“Somos campeões do mundo! Que orgulho ser venezuelana; Obrigada, malta!”, publicou a líder numa mensagem na rede social X, com emojis da bandeira venezuelana e outros que fazem lembrar “arepas”, um prato típico da Venezuela.

GANAMOS!!!!

SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! QUÉ ORGULLO SER VENEZOLANA; GRACIAS, MUCHACHOS!!! ????????????????????????

???????????? — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 18, 2026

Na mesma rede social, o Vente Venezuela, o partido de Corina Machado, também celebrou o triunfo: “Chegamos ao auge do basebol; Com mística, disciplina e excelência. Esta vitória é a prova de que os venezuelanos são imparáveis”.

¡CAMPEONES DEL MUNDO! ????????❤️ Hoy llegamos a la cima del béisbol; con mística, disciplina y excelencia. Esta victoria es la prueba los venezolanos somos indetenibles. ¡QUÉ ORGULLO VER NUESTRA BANDERA EN LO MÁS ALTO! Con confianza y templanza, demostramos de qué estamos hechos.… pic.twitter.com/wtkBRMvB6d — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) March 18, 2026

Outro dirigente da oposição, Andrés Velásquez, declarou, também na rede social X, que “a Venezuela será livre”.

Grande Venezuela. CAMPEONES. CAMPEONES.

GRANDES.

Venezuela será libre. pic.twitter.com/OhuU0j7jrC — Andrés Velásquez (@AndresVelasqz) March 18, 2026

A comemoração da qualificação da Venezuela para a final do Clássico Mundial de Basebol, na segunda-feira, já tinha unido os venezuelanos que, sem distinção de inclinação ou posição política, se juntaram às felicitações.