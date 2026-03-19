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A Guarda Revolucionária Iraniana diz ter atingido um caça F-35 norte-americano durante esta madrugada com o seu “sistema de defesa aeroespacial avançado moderno”. Num comunicado citado pela Reuters, a Guarda diz que o “paradeiro do caça é desconhecido e está sob investigação”, mas admitem que existe uma “elevada probabilidade de se ter despenhado”.

No entanto, o porta-voz do Comando Central militar dos EUA garantiu que a aeronave tinha “aterrado de emergência em segurança” e que o piloto estava “em condição estável”, cita a Al Jazeera.

O anúncio feito pela Guarda Revolucionária Iraniana coincidiu com as declarações de Donald Trump à imprensa durante o seu encontro com a primeira-ministra do Japão na Casa Branca. O Presidente dos Estados Unidos da América aproveitou aquela oportunidade para reforçar a “destruição” das capacidades militares iranianas, admitindo que as forças do Irão “praticamente” não tinham forma de atingir os meios norte-americanos.

Pete Hegseth, o Secretário da Defesa norte-americano, também estava sentado na Sala Oval da Casa Branca e revelou que a operação militar no Irão está a correr conforme previsto. “O número de ataques com mísseis caiu cerca de 90% e os drones também”, afirmou, garantindo que a indústria de defesa iraniana também está a ser fortemente atingida.