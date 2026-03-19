A Polícia Judiciária foi acionada e já está a investigar a morte de um recluso, esta quinta-feira, no Estabelecimento Prisional de Alcoentre, avançou a CNN Portugal e confirmou o Observador junto de fonte ligada à investigação. Contactada, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não respondeu.

Segundo a CNN, ‘Gigante’, como era conhecido o prisioneiro, estava a cumprir castigo numa cela isolada, depois de ter lutado, na quarta-feira, com outro recluso. Apesar de a PJ ter sido acionada para um suicídio, a familiar de um outro recluso levantou algumas questões.

“O meu marido disse-me que um recluso foi espancado até à morte por guardas prisionais. Ontem [quarta-feira] um guarda-prisional bateu no rapaz e ele virou-se ao guarda e hoje [quinta-feira] foram muitos a bater nele com pedaços de pau”, disse a mulher de um recluso à CNN, mantendo o anonimato por temer represálias.

Ao local também foram acionados os Bombeiros de Alcoentre e o INEM. A autópsia será relevante para determinar as causas da morte.