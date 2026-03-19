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A diretora dos Serviços Secretos dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirmou esta quinta-feira que Washington e Israel têm objetivos distintos no conflito sobre o Irão e que os EUA não estiveram envolvidos no ataque israelita a uma reserva de gás iraniana.

Numa audição perante uma comissão da Câmara dos Representantes, Tulsi Gabbard informou que Israel tem centrado a sua estratégia na eliminação da liderança iraniana, incluindo o líder supremo, o aiatola Ali Khamenei, que foi morto no primeiro dia dos ataques conjuntos, em 28 de fevereiro.

Gabbard clarificou que os objetivos do Governo do Presidente Donald Trump passam por destruir a capacidade do Irão de lançar e produzir mísseis balísticos, bem como neutralizar a sua Marinha e a capacidade de minagem.

A responsável dos Serviços Secretos disse desconhecer a posição do Governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, quanto à possibilidade de um acordo com Teerão.

Gabbard afirmou também não dispor de informação sobre as motivações que levaram Israel a atacar o campo de gás de South Pars, o maior da República Islâmica, sublinhando que os Estados Unidos não foram previamente notificados.

“Não tenho conhecimento das suas deliberações nem dos cálculos que levaram ao lançamento deste ou de outros ataques”, declarou Gabbard, negando qualquer envolvimento norte-americano na operação.

Na quarta-feira, Trump já tinha dito não ter tido conhecimento prévio do ataque israelita, acrescentando que Israel não voltará a atingir a infraestrutura energética iraniana a menos que Teerão ataque instalações de países vizinhos.